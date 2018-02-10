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APOSTAS

Mega-Sena de carnaval pode pagar R$ 70 milhões

O sorteio será realizado às 20h, em Santana, no Amapá
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 fev 2018 às 12:08

Publicado em 10 de Fevereiro de 2018 às 12:08

Mega-sena Crédito: Reprodução
Atenção, apostadores! O último sorteio da Mega-Semana de Carnaval (concurso 2.013) pode pagar um prêmio de R$ 70 milhões neste sábado (10). O sorteio será realizado a partir das 20h (horário de Brasília) no Caminhão da Sorte da CAIXA, que está estacionado em Santana, no Amapá.
Aplicando o prêmio de R$ 70 milhões na Poupança da CAIXA, o ganhador receberá mensalmente mais de R$ 279 mil apenas em rendimentos. Mas, se o sortudo preferir investir todo o valor do prêmio em bens, poderá adquirir 107 imóveis no valor de R$ 650 mil cada, ou comprar uma frota de 350 carros de luxo.
A aposta mínima na Mega-Sena é de R$ 3,50 e pode ser feita em qualquer lotérica do país. Clientes da CAIXA com acesso ao Internet Banking podem fazer suas apostas utilizando seu computador pessoal, tablet ou smartphone. Basta ter conta corrente no banco e ser maior de 18 anos.

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