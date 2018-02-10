Mega-Sena de carnaval pode pagar R$ 70 milhões

Mega-sena Crédito: Reprodução

Atenção, apostadores! O último sorteio da Mega-Semana de Carnaval (concurso 2.013) pode pagar um prêmio de R$ 70 milhões neste sábado (10). O sorteio será realizado a partir das 20h (horário de Brasília) no Caminhão da Sorte da CAIXA, que está estacionado em Santana, no Amapá.

Aplicando o prêmio de R$ 70 milhões na Poupança da CAIXA, o ganhador receberá mensalmente mais de R$ 279 mil apenas em rendimentos. Mas, se o sortudo preferir investir todo o valor do prêmio em bens, poderá adquirir 107 imóveis no valor de R$ 650 mil cada, ou comprar uma frota de 350 carros de luxo.