Médicos também são investigados por reúso de produtos cirúrgicos

Após dois empresários e um enfermeiro serem presos nesta terça-feira (16), suspeitos de adulterar produtos cirúrgicos para obter mais lucro, a polícia também investiga a participação de médicos e operadoras de planos de saúde e hospitais nas ações. As detenções são fruto da Operação Lama Cirúrgica, da Polícia Civil.

A situação, no entanto, foi apenas citada pelos delegados responsáveis pela investigação e pelo secretário de segurança pública, André Garcia, que disseram que esse fato ainda será objeto de futuras investigações. O secretário, no entanto, deixa claro que a ação não é isolada e há um grupo criminoso responsável pelas fraudes.

Como se trata de uma ação que envolve a reutilização de material que é de conhecimento de profissionais da área da saúde, não está descartado. Não se trata de uma ação isolada, mas de uma questão que tem outros atores envolvidos, disse.

O delegado chefe do Núcleo de repressão às Organizações Criminosas e à Corrupção (Nuroc), Rafael Ramos, também acredita na possibilidade de médicos e outros profissionais da saúde serem coniventes com essas situações. "Temos médicos que com certeza sabiam do que estava acontecendo, mas outros não, afirmou, sem dar muitos detalhes para não atrapalhar as investigações.

Quatro grandes hospitais e planos de saúde são clientes da Golden Hospitalar, mas não há comprovação de que os produtos adulterados estavam nessas unidades e por isso os nomes não serão divulgados. Ramos explica que os hospitais têm responsabilidade pela fiscalização dos produtos utilizados.

Essa fiscalização não foi feita efetivamente. Vamos verificar se houve falhas, omissão, se existe responsáveis se aproveitando disso também. Esse material é pago, a utilização é paga", disse.

A operação é comandada Nuroc e aconteceu em Vitória e na Serra. As investigações apontam que os detidos reutilizaram 2.536 vezes produtos descartáveis utilizados para procedimentos ortopédicos em hospitais particulares.

Os empresários Gustavo Deriz Chagas e Marcos Roberto Krohling Stein - proprietários da Golden Hospitalar -, e o enfermeiro, técnico da empresa, Thiago Waiyn, foram presos e são acusados de lavagem de dinheiro, formação de organização criminosa, estelionato, falsidade ideológica e adulteração de produtos medicinais.

De acordo com a polícia, os produtos eram reprocessados ilicitamente e utilizados em procedimentos cirúrgicos na área ortopédica em hospitais privados. A reutilização de produtos descartáveis é proibida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

O Nuroc chegou até os criminosos depois de receber uma denúncia anônima em um hospital particular da Serra em outubro do ano passado. Os empresários e o enfermeiro são acusados de lavagem de dinheiro, formação de organização criminosa, estelionato, falsidade ideológica e adulteração de produtos medicinais.

E-mails trocados

Em e-mails registrados pela Polícia Civil, o enfermeiro, que é responsável técnico da empresa, pede a impressão à uma gráfica de novas etiquetas, com a alteração de letras nos lotes e datas de validade, para que o produto pareça novo.

Não diria que é uma falsificação grosseira. Ele colocou dados, substituiu letras e fez uma fraude sobre a informação. Ele reimprimiu. Ninguém vê que tem uma fraude, porque não é uma fraude física, em que algo foi apagado. Eles forjaram os dados, explicou Rafael Ramos.

Gustava Deriz Chagas, Marcos Roberto Khroling e Thiago Wain foram presos na operação 'Lama Cirúrgica' Crédito: Reprodução/Sesp

Essa foi a primeira fase da operação. A Polícia Civil quer saber também quer saber se a mesma fraude acontece em outras áreas e outras empresas, além da Golden Hospitalar.

As investigações prometem também identificar a existência de fraude em produtos reprocessados, que são vendidos como novos e originais fossem, em prejuízo de operadoras de plano de saúde e seus beneficiários. O Nuroc ainda investiga a participação de hospitais privados e distribuidoras de produtos para a saúde atuantes em Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha.