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Varanda em Guarapari

'Médicos estão otimistas', diz avó de menina atingida por concreto no ES

Avó diz que os médicos retiraram a bandagem da neta, de 2 anos e 8 meses, que agora está apenas com curativos

Publicado em 24 de Outubro de 2019 às 12:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 out 2019 às 12:31
Prédio na Praia do Morro, em Guarapari, do qual o concreto da varanda se soltou Crédito: Defesa Civil Guarapari
"Estamos orando para voltar para casa com a nossa pequenininha", diz a avó da criança de 2 anos e 8 meses, que foi atingida na cabeça por um pedaço de concreto que se desprendeu de um prédio na Praia do Morro, em Guarapari, no último sábado (19). A menina se recupera dentro do esperado pelos médicos, mas ainda não há previsão de alta. "Os médicos estão otimistas", completa a avó.
Segundo informações da família, a sedação tem sido reduzida aos poucos e a bandagem foi retirada do ferimento, sendo substituída por curativos, e ela tem contenções nos pés e nos braços, para não arrancar os aparelhos.
"Ela teve uma noite muito agitada, mas já está falando, chamando a mamãe, pedindo para tirar as contenções das mãos e dos pés. Ela está contida por causa dos aparelhos, para não arrancar eles. A minha filha, tia dela, passou a noite e a mãe dela ia para lá, porque ela está pedindo muito pela mãe", explica a avó.
Ainda de acordo com informações da familiar, os médicos estão otimistas já que a criança tem respondido bem e dentro do tempo esperado. Com relação à alta médica, ainda não há previsão para a família. 
"Nós estamos aguardando, tentando ter paciência, ser calmos na medida do possível. Está difícil, mas não tem nada que possamos fazer. Estamos orando e pedindo a Deus para dar certo e a gente voltar para casa levando a minha 'pequenininha' com a gente. E a gente vai fazer isso, com fé em Deus", acredita a avó.
Com informações de Isabella Arruda

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