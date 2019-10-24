'Médicos estão otimistas', diz avó de menina atingida por concreto no ES

Prédio na Praia do Morro, em Guarapari, do qual o concreto da varanda se soltou Crédito: Defesa Civil Guarapari

Segundo informações da família, a sedação tem sido reduzida aos poucos e a bandagem foi retirada do ferimento, sendo substituída por curativos, e ela tem contenções nos pés e nos braços, para não arrancar os aparelhos.

"Ela teve uma noite muito agitada, mas já está falando, chamando a mamãe, pedindo para tirar as contenções das mãos e dos pés. Ela está contida por causa dos aparelhos, para não arrancar eles. A minha filha, tia dela, passou a noite e a mãe dela ia para lá, porque ela está pedindo muito pela mãe", explica a avó.

Ainda de acordo com informações da familiar, os médicos estão otimistas já que a criança tem respondido bem e dentro do tempo esperado. Com relação à alta médica, ainda não há previsão para a família.

"Nós estamos aguardando, tentando ter paciência, ser calmos na medida do possível. Está difícil, mas não tem nada que possamos fazer. Estamos orando e pedindo a Deus para dar certo e a gente voltar para casa levando a minha 'pequenininha' com a gente. E a gente vai fazer isso, com fé em Deus", acredita a avó.