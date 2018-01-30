Médicos direcionavam compras para empresas, diz André Garcia

As investigações do Núcleo de Repressão às Organizações Criminosas e à Corrupção (Nuroc), segundo o secretário de Segurança Pública do Estado, André Garcia, apontam que eram os médicos os responsáveis por indicar os nomes das empresas que forneciam materiais cirúrgicos usados para que os planos de saúde fizessem as compras e repassassem os instrumentos aos hospitais.

O que temos até o momento são informações de que médicos que realizavam procedimentos em hospitais indicavam aos planos determinados materiais dessas empresas. Em alguns casos era feita uma prescrição que direcionava para essas empresas, afirma o secretário estadual de Segurança Pública, André Garcia.

Com as apurações ainda em curso, Garcia acredita que mais empresas, bem como profissionais da saúde possam estar envolvidos nos esquema. São médicos, instrumentistas, exemplifica.

A ORIGEM

De acordo com o secretário, os materiais cirúrgicos que eram reprocessados por mais de 2.500 vezes e revendidos têm sua origem no próprio Estado. No entanto, as investigações também indicam que uma máquina utilizada em cirurgias (que não foi especificada por Garcia) também teria sido importada ilegalmente dos Estados Unidos. Ainda há necessidade de se comprovar em quais circunstâncias, se isso acontecia sempre e em todos os hospitais, pondera ele.

Até o momento, os planos de saúde e os hospitais são encarados como vítimas das fraudes, mas Garcia afirma que nenhum está livre de suspeitas. Temos que verificar tudo, inclusive se a clientela tinha conhecimento e se a intenção era economizar com a compra, reforça.

Para o secretário, as descobertas da polícia levarão à uma mudança comportamental no setor, que passará a ser mais rigoroso com o manuseio de materiais. Tenho certeza que essa operação será um ponto de partida para uma nova postura de exigências. É preciso seguir um protocolo rígido, pois se trata da saúde da população, conclui.

CRM ADMITE INVESTIGAR MÉDICOS

O Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo (CRM-ES) poderá abrir sindicâncias para investigar os médicos suspeitos de terem envolvimento no esquema de venda de materiais cirúrgicos usados. No momento, a autarquia está recolhendo as informações veiculadas na imprensa para juntar os indícios.

No entanto, de acordo com o corregedor do CRM-ES, Thales Limeira, O CRM ainda não recebeu documentos oficiais do Núcleo de Repressão às Organizações Criminosas e à Corrupção (Nuroc), que deflagrou a Operação Lama Cirúrgica.

Na busca feita pelo Nuroc na sede da Golden Hospitalar (uma das empresas acusadas de vender os produtos ilícitos) a polícia encontrou carimbos profissionais de Eduardo Ramalho, Rodrigo Souza e Marcos Robson Alves Júnior, além de um receituário em branco assinado por Nilo Lemos Neto.

A sindicância funciona como uma espécie de inquérito, em que informações são reunidas. Caso haja indícios de irregularidades um processo é aberto contra o médico e, se comprovada sua culpa, podem haver diferentes sanções, a depender da gravidade do fato: advertência confidencial, censura confidencial, censura pública, suspensão por até 30 dias ou cassação do exercício profissional.

Mas não se trata de apenas ter o nome divulgado, pois o médico pode ter sido mencionado sem que seja realmente culpado. Vamos apurar tudo, garante Thales Limeira.

Em matéria no último domingo sobre o caso, o Fantástico, da TV Globo, entrou em contato com os médicos mencionados, mas Eduardo Ramalho e Rodrigo Souza não retornaram. Já o advogado do médico Marcos Robson Alves Júnior disse que ele apresentou para a polícia documentos que comprovam sua idoneidade.