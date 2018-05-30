Médico será despejado por dever R$ 300 mil de aluguel no ES

A casa onde Marco Ortiz, 68, morava e tinha um famoso restaurante vegano, no Centro de Vitória, foi destruída por um desmoronamento após fortes chuvas Crédito: Carlos Alberto Silva

Um médico naturalista será despejado pela Justiça por acumular uma dívida de cerca de R$ 300 mil de aluguel. A casa onde Marco Ortiz, 68, morava e tinha um famoso restaurante vegano, no Centro de Vitória, foi destruída por um desmoronamento após fortes chuvas em 2013. Depois disso, ele construiu um outro imóvel no mesmo terreno. Mas, desde então, ele não pagou mais o aluguel.

A advogada do médico, Sandra Ribeiro Venturin, alega que a cobrança do aluguel é incoerente, já que a casa onde Marco morava foi levada pela chuva. O imóvel da locação foi destruído, vão recolher o que? Só se recolherem os escombros.

Sandra destaca que a casa onde Marco vive atualmente, em um outro ponto do mesmo terreno onde era a outra, foi construída por ele mesmo. Essa foi ele que construiu, fez com a autorização do proprietário.

O advogado do proprietário do terreno, Vitor Saide Azevedo, explicou que a colocação da advogada é equivocada. O contrato fala que em caso de eventos de força maior, as partes estão isentas de indenização e o contrato seria rescindido. O que a advogada está dizendo é que ele poderia permanecer no local para sempre.

MANDADOS

Há cerca de um ano e dois meses, Marco recebeu o primeiro mandado de despejo. A princípio, a saída era voluntária, mas o prazo determinado pela Justiça não foi cumprido.

Em abril, a Justiça expediu um mandado de despejo compulsório, que devia ser cumprido imediatamente, inclusive com uso de força se necessário. Mas os donos do imóvel seguem tentando negociar a saída do médico.

Estamos sendo solidários. Ele teve mais de um ano para sair voluntariamente. Não tem mais o que fazer. A família depende do aluguel e está desde 2013 sem receber, disse o advogado.

Tudo o que está sendo feito só serve para protelar o sofrimento dele de querer ficar em um imóvel que não é dele, completou.

Na tarde desta terça-feira (29), oficiais de Justiça estiveram na residência junto com a polícia para cumprir o mandado de despejo. Lá, as partes entraram e acordo e estenderam o prazo de saída do imóvel para o dia 7 de junho.

A advogada de Marco afirmou que seu cliente foi coagido. Por pressão, Marco fez um compromisso de sair daqui no dia 7, mas foi por coação, disse.