Médica Milena precisava se disfarçar para encontrar com advogada

Milena Gottardi foi baleada na cabeça no dia 14 de setembro do ano passado Crédito: Facebook

Como Milena Gottardi sentia que estava sendo perseguida pelo ex-marido Hilário Frasson, a médica tentava disfarçar para onde ia quando precisava encontrar a advogada. Em um dos encontros, Milena saiu do hospital, foi até um shopping de Vila Velha, deixou o carro no estacionamento, trocou de roupa e foi para a reunião. A informação foi dada durante depoimento da advogada Ana Paula, ao qual o Gazeta Online obteve acesso com exclusividade.

A advogada relatou ainda que Hilário sempre teve um comportamento estranho, arrogante e prepotente, além de sempre estar armado e usar a arma para intimidá-la e amedrontar Milena durante os encontros que tiveram. Inclusive, o acusado foi armado até o escritório de Ana Paula e disse à secretária que a arma só funcionava se ele puxasse o gatilho.

Ana Paula relatou ao juiz que conheceu Milena em abril de 2017, quando a vítima decidiu entrar com um pedido de divórcio. A advogada, como sempre atuou na área da família, contou que nunca precisou lidar com uma situação parecida como a do Hilário, que ostentava a arma e falava com um tom de voz intimidador.

SEPARAÇÃO

A advogada contou que Milena a procurou porque ela queria sair de casa. Na ocasião, Milena já tinha conversado com Hilário sobre a separação, mas ele se recusava a conversar sobre o divórcio. Foi por causa da falta de diálogo que Milena decidiu procurar meios legais para se livrar da pressão do ex-marido.

Em abril de 2017, um pedido de separação foi feito para que Milena saísse de casa com as duas filhas. Porém, Hilário entrou em contato com a médica e disse que entraria no acordo de que ela poderia ficar no apartamento com as crianças e que ele sairia de casa. No entanto, apesar da separação, Milena relatou à Ana Paula que sentia que estava sendo perseguida pelo ex-marido.

Ainda de acordo com a advogada, Milena estava decidida a se divorciar, mas tinha medo porque na família de Hilário tinha uma história de que uma tia tinha sido assassinada por Esperidião justamente pelo motivo de pedido de divórcio.

VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA

Ana Paula relatou em depoimento que Milena nunca informou que havia sido vítima de agressão física, mas que sofria constantemente com uma pressão psicológica por parte do Hilário. Em maio do ano passado, Milena disse que o Hilário ligou para ela para avisar que sabia que ela estava com advogada. Essas ligações, segundo a vítima, eram para amedrontá-la.

Milena dizia para Ana Paula que o ex-marido sempre sabia onde ela estava e fazia questão de demonstrar para ela que sabia. A advogada contou ainda que teve acesso às imagens da tela do celular de Milena que o Hilário tinha acesso pelo computador.

Em um dos encontros, Ana Paula contou que disse à Milena que ela estava muito bonita. Em resposta, a médica disse que se sentia muito melhor sem o Hilário, mas que mesmo separados não estava saindo com ninguém. Ela disse que se o ex-marido soubesse não a deixaria em paz.

Milena também tinha relatado à Ana Paula que sentia muito medo do comportamento do Hilário já que ele afirmava que ia matá-la, matar as filhas e depois cometer o suicídio. Ainda segundo a advogada, o processo do divórcio chegou a ser suspenso porque Milena queria dar um tempo para que ele aceitasse a separação.

CARTA DE DESABAFO

A advogada contou que teve acesso ao documento deixado por Milena um dia depois dela ter sido baleada. Antes do crime, Ana Paula contou que sabia da existência da carta, mas não sabia qual era o conteúdo que tinha sido escrito pela médica, nem que ela tinha sido registrada em cartório. A advogada relatou que Milena não queria procurar a polícia para não prejudicar a carreira de Hilário já que ele estava em estágio probatório na Polícia Civil.