MEC diz que não vai cortar o pagamento de bolsas em 2019

Aluno de mestrado em comunicação e territorialidades da ufes Crédito: Carlos Alberto Silva

O governo federal recuou, e o corte de verbas da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) previsto para 2019  que poderia suspender bolsas de pós-graduação e programas de formação de professores  está descartado. Se a medida fosse mantida, cerca de mil bolsistas de mestrado e doutorado na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) seriam afetados.

Essa era a previsão do professor José Geraldo Mill, diretor de pós-graduação da Ufes, ao tomar conhecimento do comunicado feito pelo presidente da Capes na quarta-feira. Abílio Neves dizia, em nota, que o limite do orçamento de 2019 representava um corte significativo em comparação ao de 2018 e não seria possível custear bolsas de mais de 90 mil estudantes e pesquisadores no país.

Para José Antonio Bof Buffon, presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes), a perspectiva de corte resultaria em um prejuízo a médio e longo prazo. Ciência, tecnologia, inovação são atividades contínuas. Quando se rompe um fluxo desses, é como se criasse um dente na engrenagem. A produção de recursos humanos não pode ser assim porque, do contrário, perde-se uma geração de pesquisadores.

BOLSA

Aluno de mestrado em Comunicação e Territorialidades, Frederico Carneiro, 30 anos, ficou preocupado com a possibilidade de perder a bolsa, de R$ 1,5 mil, que permite a ele que se dedique exclusivamente aos estudos. O valor também acaba sendo usado na aquisição de livros, já que o acervo da Ufes para ele está defasado, e em viagens para congressos onde apresenta projetos de pesquisa e se qualifica. Mas o impacto de uma medida como essa não é só no bolso. Também impacta o ensino básico, aponta.

Carneiro se refere ao fato de que, além da suspensão de bolsas, programas de formação de professores também seriam afetados pelo corte de verbas, ou seja, haveria menos qualificação para quem está em sala de aula na educação básica.

Ao saber que o governo recuou na intenção de cortar verbas da Capes, Carneiro ficou feliz que as mobilizações pelo país contra a medida tenham surtido efeito, porém ele vislumbra que algum outro setor será afetado. A política deste governo impõe cortes e cortes. E essa mudança de opinião de um dia para o outro só demonstra que é uma política equivocada, sem planejamento. Agora, só não ficou claro se vão cortar em outra área, mas certamente vai estourar do lado mais fraco, opina.

ENTENDA

Capes

Função

Ligada ao Ministério da Educação (MEC), seu objetivo é expandir e consolidar a oferta de pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) no país.

Formação

Professores

A Capes atua também na formação de professores da educação básica por meio de programas como o de Iniciação à Docência e o de Residência Pedagógica.

Orçamento

Cortes