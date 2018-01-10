MEC antecipa liberação de R$ 962 mil para o Hucam

Hospital das Clinicas Crédito: Patrícia Scalzer

O Hospital Universitário Cassiano Antonio Moraes (Hucam) da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) vai começar 2018 com o pé direito. Isso porque o Ministério da Educação antecipou a liberação de R$ 962.423,60 do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais (Rehuf). O Comitê Gestor do Rehuf aprovou a liberação do recurso na última sexta-feira (05).

O recurso será utilizado na compra de insumos, como medicamentos, ou em investimentos nas unidades, como novos equipamentos ou reformas. A decisão fica a critério do próprio hospital, que agora deve informar por meio de planos de trabalho à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), estatal ligada ao MEC que administra o programa, o destino dos recursos.

O ministro da Educação, Mendonça Filho, destacou a importância desses recursos para a garantia da boa prestação de serviço dos hospitais universitários do país. Desde o início da gestão, temos dado uma atenção especial aos hospitais universitários federais. Nosso objetivo é garantir que eles continuem prestando serviços de qualidade nas áreas de ensino, pesquisa e assistência à população. Essa liberação confirma nosso compromisso de começar o ano de 2018 com verbas para investimentos e custeio de materiais para as unidades.

CELERIDADE

Liberações mais rápidas têm sido uma constante na estatal e são resultado da criação de um novo fluxo de processos dentro da empresa, que dá maior celeridade na aprovação de recursos para os hospitais. Antes, o processo de descentralização de créditos por meio da inserção de planos de trabalho levava, em média, 54 dias para a aprovação. Com o novo fluxo, esse prazo tem durado cerca de 10 dias.

Liberamos recursos em dezembro para garantir o abastecimento das unidades e o atendimento à população. Agora, esses valores estão sendo enviados para que as unidades possam planejar e cumprir as ações de 2018 com maior tranquilidade e celeridade, destacou o vice-presidente da Ebserh, Paulo Henrique Costa.

O PROGRAMA