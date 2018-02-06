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Operação Lama Cirúrgica

Materiais cirúrgicos reutilizados são apreendidos em Cariacica

Essa é a terceira fase da operação Lama Cirúrgica
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 fev 2018 às 21:19

Publicado em 05 de Fevereiro de 2018 às 21:19

Material apreendido na segunda fase da operação Lama Cirúrgica Crédito: Nuroc | Arquivo
Materiais cirúrgicos reutilizados foram apreendidos em uma empresa de Cariacica durante a terceira fase da Operação Lama Cirúrgica, realizada nesta segunda-feira (5). Policiais do Núcleo de Repressão às Organizações Criminosas e à Corrupção (Nuroc) cumpriram apenas mandado de busca e apreensão. Ninguém foi preso. O alvo dos policiais foi a empresa Comercial Costa Gomes Ltda, localizada no bairro Jardim América, em Cariacica.
> Veja tudo o que já foi publicado sobre a Operação Lama Cirúrgica
Os policiais do Nuroc, coordenados pelo delegado Raphael Ramos, recolheram no local materiais cirúrgicos que deveriam ter sido descartados após utilização, mas estavam armazenados na empresa e passarão a ser objeto da investigação. Também foram coletados documentos digitais, no servidor da empresa.
A Operação Lama Cirúrgica continua investigando empresas envolvidas em esquemas de comercialização de material reprocessado de forma irregular. A prática, condenada pela Anvisa, já apontou crimes de falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e adulteração de produto destinado a fins medicinais.
Até o momento três pessoas foram presas, uma está sob restrições judiciais e segue colaborando com as investigações. O envolvimento de médicos no esquema não está descartado. No entanto, até a ocasião as investigações apontam que os hospitais particulares, alvos das quadrilhas, planos de saúde e pacientes são vítimas do esquema. Não há nenhum contrato com hospitais públicos sendo investigado ou sob suspeita.
A reportagem tenta contato com os responsáveis pela empresa Comercial Costa Gomes Ltda.

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