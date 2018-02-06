Materiais cirúrgicos reutilizados são apreendidos em Cariacica

Material apreendido na segunda fase da operação Lama Cirúrgica Crédito: Nuroc | Arquivo

Materiais cirúrgicos reutilizados foram apreendidos em uma empresa de Cariacica durante a terceira fase da Operação Lama Cirúrgica, realizada nesta segunda-feira (5). Policiais do Núcleo de Repressão às Organizações Criminosas e à Corrupção (Nuroc) cumpriram apenas mandado de busca e apreensão. Ninguém foi preso. O alvo dos policiais foi a empresa Comercial Costa Gomes Ltda, localizada no bairro Jardim América, em Cariacica.

Os policiais do Nuroc, coordenados pelo delegado Raphael Ramos, recolheram no local materiais cirúrgicos que deveriam ter sido descartados após utilização, mas estavam armazenados na empresa e passarão a ser objeto da investigação. Também foram coletados documentos digitais, no servidor da empresa.

A Operação Lama Cirúrgica continua investigando empresas envolvidas em esquemas de comercialização de material reprocessado de forma irregular. A prática, condenada pela Anvisa, já apontou crimes de falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e adulteração de produto destinado a fins medicinais.

Até o momento três pessoas foram presas, uma está sob restrições judiciais e segue colaborando com as investigações. O envolvimento de médicos no esquema não está descartado. No entanto, até a ocasião as investigações apontam que os hospitais particulares, alvos das quadrilhas, planos de saúde e pacientes são vítimas do esquema. Não há nenhum contrato com hospitais públicos sendo investigado ou sob suspeita.