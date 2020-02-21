'Match da folia': veja qual bloco de carnaval tem mais a sua cara

Carnaval na Beira-Mar com Regional da Nair, em 2019 Crédito: Fábio Vicentini

Música, alegria e diversão para todos os gostos e idades. É isso que a programação de Carnaval da Grande Vitória pretende oferecer aos foliões que vão curtir os dias de folia na região metropolitana a partir desta sexta-feira (21) até a terça-feira (25).

E são várias as "tribos" que vão cair na folia: tem o BatuQdellas, bloco organizado exclusivamente por mulheres, o Maluco Beleza, com foco as músicas do cantor Raul Seixas, e também, claro, o arrasta multidão Regional da Nair. Descubra o dia e o horário do seu bloco preferido e caia na folia!

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O Bloco Maluco Beleza, que presta homenagem a Raul Seixas, estreia no carnaval de Vitória Crédito: Reprodução/ Instagram

MALUCO BELEZA - FÃS DE RAUL SEIXAS

Com certeza ninguém vai precisar gritar Toca Raul na noite desta sexta-feira (21) durante a passagem do bloco Maluco Beleza no Centro, em Vitória, às 19h. O grupo formado por 40 componentes promete cantar canções do astro do rock ao som de marchinha de carnaval, samba reggae, forró e funk. A expectativa é de que cerca de três mil pessoas participem da folia. Para não perder o costume, melhor falar antes: Toca Raul!

Bairro: Centro de Vitória

Data: 21 de fevereiro (sexta-feira)

Horário: 18h às 21h

Trajeto: Rua 7, Rua Professor Baltazar, Rua Gama Rsa e Praça Ubaldo Ramalhete

Regional da Nair desfila na Avenida Beira-Mar Crédito: Fabio Vicentini

REGIONAL DA NAIR - O BLOCO DA MULTIDÃO

Tradicional bloco de Vitória, o Regional da Nair costuma atrair uma multidão para a Avenida Beira-Mar, no Centro de Vitória. Ao som de clássicos do carnaval além de rock, pagode e funk, o Regional é considera um bloco para todas as idades. Para você que curte ritmos variados, bloco lotado de gente empolgada, fantasiada e alegre, essa é uma boa opção.

Bairro: Centro de Vitória

Data: 23 de fevereiro (domingo)

Horário: 11h às 15h

Trajeto: Saída da Avenida Beira-Mar até a Praça Getúlio Vargas

Bloco Ratazanas agita foliões em Jacaraípe, na Serra Crédito: Fernando Madeira

RATAZANAS - TRADIÇÃO E IRREVERÊNCIA

No Ratazanas, a nova máxima de meninos vestem azul e meninas vestem rosa não vai funcionar. Há quase 50 anos presente no carnaval de Jacaraípe, na Serra, o bloco tem como tradição a inversão de papéis nos dias de folia. A festa atrai homens, mulheres e famílias inteiras. Nele, os homens usam roupas femininas enquanto as mulheres usam peças masculinas.

Os organizadores reforçam que a prática faz parte da tradição, mas destacam que cada folião é livre para se vestir como quiser. Se gosta de curtir o carnaval atrás de um trio elétrico, ao som de marchinhas e samba-enredo, não perca o Ratazanas. Mas vá preparado: outras 15 mil pessoas devem acompanhar você.

Bairro: Jacaraípe, Serra

Data: Sábado (22), domingo (23), segunda-feira (24), terça-feira (25)

Horário: 18h às 23h

Trajeto: Bar do Gugu, Jacaraípe

Bloco Batuqdellas reúne mulheres no carnaval Crédito: Fernando Madeira

BATUQDELLAS - MULHERES COMANDAM A FOLIA

Bloco com percussão formada exclusivamente por mulheres, o Batuqdellas reúne axé, pop, funk, samba, marchinhas de carnaval e duas composições próprias. Toda a farra é puxada ao som de um trio elétrico. Tem folia para todos os gostos. O grupo é composto por 52 mulheres e pretende atrair 15 mil pessoas nesta segunda-feira (24) na Avenida Beira-Mar, no Centro. O bloco atrai homens, mulheres e famílias inteiras, inclusive crianças.

Bairro: Centro

Data: 24 de fevereiro de 2020 (segunda-feira)

Horário: 15h às 19h

Trajeto: Saída da Avenida Beira Mar até a Praça Getúlio Vargas

Bloco Afrokizomba no Museu Capixaba do Negro Crédito: Vitor Jubini

AFRO KIZOMBA - FESTA DO POVO NEGRO

A luta do povo negro vai ser representada pelos componentes do Afro Kizomba ao som de samba, axé, ijexá, funk e pontos africanos. A expectativa é de que pelo menos oito mil homens, mulheres, jovens e famílias participem do bloco fundado em 2018. A saída está marcada para a Avenida República, no Centro de Vitória, neste sábado (22), às 15h.

Bairro: Centro

Data: 22 de fevereiro (sábado)

Horário: 15h às 19h

Trajeto: Avenida República, Rua Caramurú, Rua Gama Rosa, Avenida 13 de Maio, Praça Costa Pereira, Graciano Neves. Finaliza no Bar da Zilda

Bloco Amigos da Onça, no Centro de Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

AMIGOS DA ONÇA - RESPEITO À DIVERSIDADE

Pode abrir alas para diversidade sexual e o respeito às diferenças que o bloco Amigos da Onça quer passar. Se você escolher o Amigos, vai encontrar muita gente fantasiada de onça e índio, os símbolos do grupo. A folia deve atrair entre oito a 10 mil pessoas na próxima terça-feira (25), às 15h, no Centro de Vitória. O desfile promete preparar brincadeiras e interação com o público a som de trio elétrico com muita música pop, nortista e axé.

Bairro: Centro

Data: 25 de fevereiro (terça-feira)

Horário: 15h às 19h

Trajeto: Chafariz da Capixaba, Rua Barão de Monjardim, Henrique Novaes e retorna ao Chafariz da Capixaba

Crianças particpam do bloco Regionalzinho do Nair, no Parque Moscoso, no Centro de Vitóra Crédito: Arquivo AG/Edson Chagas

FESTA PARA AS CRIANÇAS - CHUVA DE FOFURA

Uma chuva de fofura com animaizinhos felpudos, herois e heroínas, membros da realeza e mais um monte de personagens vão tomar conta do Parque Moscoso, no sábado (22) e em Jardim Camburi, ambos em Vitória, no próximo domingo (23). O Regionalzinho da Nair e o Tô Baby são dois dos blocos destinados às crianças durante esta programação de carnaval . Se você tem criança, prepare sua fralda, mamadeira, lanchinho (se for o caso, chupeta) e caia na folia.