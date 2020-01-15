Marinha intensifica fiscalização no litoral do Espírito Santo

Comandante Washington Luiz, Capitão dos Portos do Espírito Santo Crédito: Pedro Cunha/CBN

Com a chegada do verão, a Marinha intensificou a fiscalização de embarcações motorizados no Espírito Santo. A Operação Verão, que teve início no dia 20 de dezembro e vai até o dia 1º de março, tem averiguado a movimentação no litoral capixaba, entre banhistas e condutores de embarcações. Segundo os números da Marinha, um helicóptero, seis viaturas e oito embarcações estão voltadas para a operação. A Capitania, responsável pela segurança, afirma fiscalizar todo o litoral capixaba, de norte a sul.

Em entrevista ao CBN Cotidiano desta quarta-feira (15), o Comandante Washington Luiz, Capitão dos Portos do Espírito Santo, detalhou a operação em números. Segundo o comandante, é preciso estar atento às regras impostas para que haja um bom convívio, principalmente nesta época do ano, quando o movimento de banhistas e de embarcações aumenta.

"O bom convívio é cada um respeitar a sua regra. O banhista usa o mar próximo à margem. A embarcação precisa saber até onde pode chegar. Uma pessoa que tem uma embarcação deve ter ciência dos seus deveres. A Capitania é um Detran do mar, todas as regras que são feitas pelo órgão, também temos para o mar", acrescentou o comandante.

De acordo com o levantamento, durante a Operação Verão, que começou há pouco menos de um mês, já foram feitas 651 inspeções navais, com apenas uma apreensão de embarcação. No mesmo espaço de tempo, 66 condutores já foram submetidos a um tipo de teste do bafômetro, mas nenhum deles estava alcoolizado.

CUIDADOS

O comandante ainda afirmou que a quantidade de combustível pode ser algo preocupante. Já que não existem postos para o abastecimento no mar, como acontece em terra firme, o condutor deve ter a quantidade necessária para fazer o trajeto com sobras. "O condutor deve ter uma plena consciência do seu destino. É indicado que tenha uma certa quantidade de combustível. São coisas que iniciantes não prestam atenção e que podem causar problemas."

Durante a entrevista, o Comandante Washington Luiz chamou atenção para mudanças no tempo. Segundo ele, os condutores de embarcações e pescadores que frequentam alto mar precisam tomar certos cuidados. "O condutor também precisar estar atento à previsão do tempo. Uma pessoa que não presta atenção às situações, pode ficar em um cenário perigoso", respondeu.

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