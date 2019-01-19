Marinha emite alerta de ventos fortes no Espírito Santo

A Marinha do Brasil, por meio do Centro de Hidrografia da Marinha (CHM), emitiu alerta neste sábado (19) sobre possíveis ventos fortes, de direção Nordeste a Norte, com intensidade de até 60 km/h, do litoral norte do Rio de Janeiro até o sul do Espírito Santo, entre esta tarde e a deste domingo (20).
Apesar da ventania, segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (INCAPER), o tempo no Estado permanece seco, com temperaturas elevadas e sem chuva.
Na Grande Vitória, a previsão para este sábado é de temperatura mínima de 24º e máxima de 36º; na Região Norte do Espírito Santo, que terá sol e poucas nuvens, a temperatura mínima será de 22º com máxima de 36º. Já nas áreas altas da Região Serrana, a variação térmica prevista pelo Instituto será de 18º a 31º.