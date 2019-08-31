Marinha alerta para ventos de até 74 km/h no ES

Um alerta para ventos de até 74 km/h no litoral sul de Vitória foi divulgado pela Marinha do Brasil neste sábado (31) e se estende até a próxima segunda-feira (2), pela manhã.
Com o aviso, a Marinha alerta para que os navegantes consultem as informações meteorológicas antes de irem para o mar.
PREVISÃO DO TEMPO
Apesar da ventania, o final de semana será de sol e temperaturas mais elevadas em todo o Estado, de acordo com a previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).
Uma massa de ar seco chegou ao ES neste sábado e fez com que o sol surgisse intenso em todo o Estado. Os ventos soprarão com um pouco mais de força na faixa litorânea, com mais intensidade em regiões entre o Litoral Sul e Metropolitana.