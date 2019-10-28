Marinha alerta para ventos de até 60 km/h no litoral capixaba

Marinha alerta para ventos de até 60 km por hora no litoral capixaba
Ventos de até 60 km/h devem chegar ao litoral capixaba até a manhã desta terça-feira (29), de acordo com alerta é da Marinha do Brasil. O responsável pela ventania é um sistema de alta pressão que provoca o fenômeno e pode deixar o mar agitado.
No litoral capixaba, o sistema deve ocasionar ventos na direção Leste a Nordeste. Ainda segundo a Marinha, o sistema transita nas proximidades do litoral do RJ, ao norte de Arraial do Cabo e da Bahia, ao sul de Caravelas, até terça-feira (29), pela manhã.
A Marinha do Brasil reforça o alerta aos navegantes para que consultem essas informações antes de se fazerem ao mar e solicita-se ampla divulgação às comunidades de pesca e esporte e recreio.