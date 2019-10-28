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Sistema de alta pressão

Marinha alerta para ventos de até 60 km/h no litoral capixaba

A ventania deve atingir o litoral do ES até a manhã desta terça-feira (29). A Marinha do Brasil reforça o alerta aos navegantes para que consultem essas informações antes de se fazerem ao mar

Publicado em 28 de Outubro de 2019 às 10:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 out 2019 às 10:53
Forte ventania e seus efeitos na Grande Vitória Crédito: Ricardo Medeiros | GZ
Marinha alerta para ventos de até 60 km por hora no litoral capixaba
Ventos de até 60 km/h devem chegar ao litoral capixaba até a manhã desta terça-feira (29), de acordo com alerta é da Marinha do Brasil. O responsável pela ventania é um sistema de alta pressão que provoca o fenômeno e pode deixar o mar agitado. 
No litoral capixaba, o sistema deve ocasionar ventos na direção Leste a Nordeste. Ainda segundo a Marinha, o sistema transita nas proximidades do litoral do RJ, ao norte de Arraial do Cabo e da Bahia, ao sul de Caravelas, até terça-feira (29), pela manhã. 
A Marinha do Brasil reforça o alerta aos navegantes para que consultem essas informações antes de se fazerem ao mar e solicita-se ampla divulgação às comunidades de pesca e esporte e recreio.

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