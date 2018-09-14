Marinha alerta para ventos de até 60 km/h no fim de semana no ES

Ventos fortes em Vitória Crédito: Edson Chagas | Arquivo

O Espírito Santo pode ser atingido por ventos fortes neste final de semana, de acordo com um alerta emitido pela Marinha do Brasil. A intensidade das rajadas será de até 60 km/h. A ventania começa nesta sexta-feira (14) no estado do Paraná e passa pelo Rio de Janeiro, até chegar ao Espírito Santo, o que deve acontecer até a manhã de domingo (16).

Com os ventos fortes, o mar pode ficar agitado. Nas cidades de Macaé e de Cabo Frio, no Rio de Janeiro, as ondas podem chegar a quatro metros de altura. Não há informação de como o mar ficará no Espírito Santo neste fim de semana.

PREVISÃO DO TEMPO

O final de semana deve ser de tempo firme em boa parte do Espírito Santo, segundo informações do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). No sábado o tempo estará aberto, com temperaturas elevadas. Na Grande Vitória a temperatura mínima será de 19º C e máxima de 31º C.

Já no domingo, há possibilidade de pancadas de chuva a partir da tarde, nas regiões Sul e Serrana (exceto em Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa e Santa Leopoldina). Nas demais áreas do Estado têm predomínio de sol, sem expectativa de chuva. Na Grande Vitória, no domingo, a temperatura mínima também será de 19º C e máxima de 31º C.