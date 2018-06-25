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Feminicídio

Marido mata esposa na frente da filha em Pinheiros

Alciara de Almeira Nunes foi assassinada com uma facada no pescoço pelo companheiro Vinícius Silva Rocha. Uma filha do casal, de apenas 1 ano e 2 meses, presenciou o crime

Publicado em 25 de Junho de 2018 às 20:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jun 2018 às 20:49
Vinícius Silva Rocha foi preso acusado de matar a companheira Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Um homem suspeito de matar a mulher a facadas, em Pinheiros, no Norte do Estado, foi preso pela Polícia Civil na tarde desta segunda-feira (25). O crime aconteceu no último sábado (23), na residência onde morava o casal, na comunidade de Santa Rita, zona rural do município. Vinícius Silva Rocha, de 21 anos, é acusado de esfaquear a companheira Alciara de Almeida Nunes, de 24 anos. Uma filha do casal, de apenas 1 ano e 2 meses, presenciou o assassinato da mãe.
De acordo com a Polícia Civil, a vítima chegou a fazer três boletins de ocorrência contra o marido por agressão física. Ele responde a dois procedimentos da Lei Maria da Penha no Fórum municipal. Em janeiro, o suspeito ficou preso uma semana acusado de bater em Alciara, mas pagou fiança e foi solto. O casal vivia uma relação conturbada e estava junto havia três anos.
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Após o crime, Rocha fugiu, se escondeu em uma mata próximo à região onde morava e escapou da prisão em flagrante. Após tomarmos conhecimento de que o acusado tinha o interesse em se apresentar, prestar depoimento e responder o crime em liberdade, efetuamos várias diligências que subsidiaram o pedido de prisão, que foi atendido pelo Ministério Público e pela juíza da comarca de Pinheiros. Na delegacia ele assumiu o crime e tentou imputar a culpa à vítima, porém as investigações revelam que a dinâmica do crime se deu diferente da versão apresentada por ele. Com o mandado de prisão em mãos, foi dada voz de prisão ao acusado no interior da delegacia, explicou o delegado titular da Delegacia de Pinheiros, Douglas Trevizani Sperandio.
Alciara de Almeida Nunes deixa duas filhas, uma de quatro anos e a outra de apenas 1 aninho Crédito: Arquivo Pessoal
Ainda segundo o delegado, Rocha afirmou que matou Alciara após uma discussão. O acusado alegou ter tido uma discussão com a companheira por conta do almoço e ela teria se apossado de uma faca e tentado matá-lo. Para se defender, ele tomou a faca dela e desferiu um golpe no pescoço acertando uma das artérias principais, levando a vítima a óbito no local, contou Sperandio.
Após a prisão, Rocha foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Mateus e vai responder pelo crime de feminicídio. Além da filha de 1 ano e 2 meses que Alciara tinha com o acusado, ela deixou uma filha de 4 anos, de outro relacionamento. As crianças serão criadas pelos avós paternos.

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