Marido mata esposa na frente da filha em Pinheiros

Vinícius Silva Rocha foi preso acusado de matar a companheira Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Um homem suspeito de matar a mulher a facadas, em Pinheiros , no Norte do Estado, foi preso pela Polícia Civil na tarde desta segunda-feira (25). O crime aconteceu no último sábado (23), na residência onde morava o casal, na comunidade de Santa Rita, zona rural do município. Vinícius Silva Rocha, de 21 anos, é acusado de esfaquear a companheira Alciara de Almeida Nunes, de 24 anos. Uma filha do casal, de apenas 1 ano e 2 meses, presenciou o assassinato da mãe.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima chegou a fazer três boletins de ocorrência contra o marido por agressão física. Ele responde a dois procedimentos da Lei Maria da Penha no Fórum municipal. Em janeiro, o suspeito ficou preso uma semana acusado de bater em Alciara, mas pagou fiança e foi solto. O casal vivia uma relação conturbada e estava junto havia três anos.

Após o crime, Rocha fugiu, se escondeu em uma mata próximo à região onde morava e escapou da prisão em flagrante. Após tomarmos conhecimento de que o acusado tinha o interesse em se apresentar, prestar depoimento e responder o crime em liberdade, efetuamos várias diligências que subsidiaram o pedido de prisão, que foi atendido pelo Ministério Público e pela juíza da comarca de Pinheiros. Na delegacia ele assumiu o crime e tentou imputar a culpa à vítima, porém as investigações revelam que a dinâmica do crime se deu diferente da versão apresentada por ele. Com o mandado de prisão em mãos, foi dada voz de prisão ao acusado no interior da delegacia, explicou o delegado titular da Delegacia de Pinheiros, Douglas Trevizani Sperandio.

Alciara de Almeida Nunes deixa duas filhas, uma de quatro anos e a outra de apenas 1 aninho Crédito: Arquivo Pessoal

Ainda segundo o delegado, Rocha afirmou que matou Alciara após uma discussão. O acusado alegou ter tido uma discussão com a companheira por conta do almoço e ela teria se apossado de uma faca e tentado matá-lo. Para se defender, ele tomou a faca dela e desferiu um golpe no pescoço acertando uma das artérias principais, levando a vítima a óbito no local, contou Sperandio.