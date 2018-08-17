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Queda

Marceneiro morre durante instalação de antena em Vitória

Acidente de trabalho aconteceu no bairro Santa Cecília; homem caiu de altura de quatro metros

Publicado em 16 de Agosto de 2018 às 22:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 ago 2018 às 22:11
Ângelo Ribeiro, de 36 anos, atuava como marceneiro Crédito: Acervo Pessoal
O marceneiro Ângelo Ribeiro, de 36 anos, morreu ao cair de uma altura de quatro metros no bairro Santa Cecília, em Vitória, ao tentar instalar uma antena de TV em uma casa onde trabalhava, na tarde desta quarta-feira (16). Ângelo Ribeiro foi sepultado nesta quinta (16), às 13 horas, no Cemitério de Maruípe, na Capital.
O acidente de trabalho teria acontecido após o parapeito da residência onde Ângelo estava desabar - ele não utilizava equipamentos de proteção individual no momento do acidente. Na queda, o marceneiro acabou batendo a cabeça e morrendo na hora.
Procurados, familiares de Ângelo Ribeiro, que moram em Fradinhos, não quiseram conversar com a reportagem, sob a justificativa de não terem condições emocionais de falarem sobre o assunto. Um amigo, porém, que pediu para não ter a identidade revelada, se emocionou ao lembrar dos bons momentos que passou ao lado de Ângelo.
"Era meu irmão, meu parceiro, amigo de infância. Sempre foi um cara divertido, querido por todos e que vendia saúde. Ninguém imaginava que isso poderia acontecer", comentou.

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