Maratona de blocos termina, mas ainda tem folia garantida

Bloco Amigos da Onça, no Centro da Capital Crédito: Carlos Alberto Silva

Não guarde a fantasia e a purpurina porque vai ter bloco na rua até o dia 8 de abril, véspera de Nossa Senhora da Penha, padroeira do Espírito Santo. Os blocos Piranhas do Jegue Bela Aurora e Arrasa Geral, por exemplo, vão desfilar pelas ruas dos bairros Bela Aurora e São Benedito, respectivamente, ambos em Cariacica. (Confira a programação completa no fim da matéria)

Neste ano, o tradicional Piranhas do Jegue completa 10 anos de folia. E, como já é tradição, um dos pontos altos do bloco é a votação para a escolha da melhor fantasia. Mas, se você não quer deixar o sangue esfriar e esperar até abril, no próximo final de semana, pelo menos três blocos agitam as ruas de Vitória. Outros três desfilam por Cariacica.

Neste ano o esperado bloco Apaixonados pelo Triângulo não desfilará pelas ruas da Praia do Canto, em Vitória. O anúncio foi feito no último dia 2 de fevereiro na página oficial do bloco em uma rede social.

No comunicado, a justificava para a decisão era a falta de apoio dos órgãos públicos, comunidade, bares da região e da própria população, que toma a rua com carros de som (fora a sujeira). Em 2016, a confusão foi tanta que teve até tiro disparado no meio da multidão, atingindo um folião no quadril.

CENTRO

Dois blocos de carnaval encerraram a maratona de quatro dias de folia nesta terça-feira (13) no Centro de Vitória. Os blocos Amigos da Onça e Galinha Preta fizeram a festa durante a tarde desta terça e levaram centenas de pessoas para a Rua Barão Monjardim e para o Morro da Piedade, no Centro.

O primeiro bloco tinha como foco este ano uma folia sem censura, com críticas à recente onda conservadora expressa na retomada das leis moralistas, da censura às artes e da perseguição à nudez. Confira como foi a folia abaixo:

O segundo bloco começou no início da noite e desceu a ladeira da Rua 7.

A estudante Rebecca Pimenta, de 22 anos, aproveitou a folia no Amigos da Onça para vender chup-chup com a amiga e estudante, Iara Capucho, de 20 anos. Eu nem sinto que estou trabalhando porque a gente fica curtindo o bloco também. É a primeira vez que curtimos o carnaval de Vitória todos os dias e fiquei impressionada porque é muito organizado e gostoso, com gente bonita e arrumada, analisou.





CONFIRA A PROGRAMAÇÃO PÓS-CARNAVAL

VITÓRIA

Dia 17 de fevereiro

- Kustelão

Das 13h30 às 19h, Jardim Camburi

- Pauta Quente

Das 13h às 22h, Bento Ferreira

- Ressaca do Amigos da Onça

Das 16h20 às 23h

Dia 18 de fevereiro

- Amigos de Itararé

Das 15h às 19h, Itararé

Dia 23 de fevereiro

- Bloco Não sofro de febre amarela, mas sofro de amar ela

Das 21h30 às 5h30, Rua da Lama, em Jardim da Penha

Dia 24 de fevereiro

- Bloco das Piranhas

Das 14h às 19h, Consolação/ Gurigica

Dia 25 de fevereiro

- Bloco da Pelada

Das 14h às 18h, Jesus de Nazareth

Dia 25 de fevereiro

- Pinduraí

Das 15h às 19h, Santos Dumont

CARIACICA

Dia 17 de fevereiro

- Carnaflexal

Das 18h às 22h, Flaxal II. Concentração na avenida Nossa Senhora da Penha

Dia 18 de fevereiro

- Só BB

Das 17h às 21h, Vila Graúna, Concentração na rua principal de Vila Graúna

- Eva & Adão

A partir das 14h, Jardim Campo Grande

Dia 08 de abril

- Piranhas do Jegue

Das 13h às 17h, em Bela Aurora. Concentração na saída da Praça de Bela Aurora

Dia 08 de abril

- Arrasa Geral

Das 5h às 19h, em São Benedito. Concentração no Bar do Josino, na rua Costa Brandão

VILA VELHA

Dia 24 de fevereiro

- Eu amo Samba: show com Alcione, Diogo Nogueira e Jorge Aragão