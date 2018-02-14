Maratona de blocos termina, mas ainda tem folia garantida

Não guarde a fantasia e a purpurina porque vai ter bloco na rua até o dia 8 de abril, véspera de Nossa Senhora da Penha, padroeira do Espírito Santo. Os blocos Piranhas do Jegue Bela Aurora e Arrasa Geral, por exemplo, vão desfilar pelas ruas dos bairros Bela Aurora e São Benedito, respectivamente, ambos em Cariacica. (Confira a programação completa no fim da matéria)
Neste ano, o tradicional Piranhas do Jegue completa 10 anos de folia. E, como já é tradição, um dos pontos altos do bloco é a votação para a escolha da melhor fantasia. Mas, se você não quer deixar o sangue esfriar e esperar até abril, no próximo final de semana, pelo menos três blocos agitam as ruas de Vitória. Outros três desfilam por Cariacica.
Neste ano o esperado bloco Apaixonados pelo Triângulo não desfilará pelas ruas da Praia do Canto, em Vitória. O anúncio foi feito no último dia 2 de fevereiro na página oficial do bloco em uma rede social.
No comunicado, a justificava para a decisão era a falta de apoio dos órgãos públicos, comunidade, bares da região e da própria população, que toma a rua com carros de som (fora a sujeira). Em 2016, a confusão foi tanta que teve até tiro disparado no meio da multidão, atingindo um folião no quadril.
CENTRO
Dois blocos de carnaval encerraram a maratona de quatro dias de folia nesta terça-feira (13) no Centro de Vitória. Os blocos Amigos da Onça e Galinha Preta fizeram a festa durante a tarde desta terça e levaram centenas de pessoas para a Rua Barão Monjardim e para o Morro da Piedade, no Centro.
O primeiro bloco tinha como foco este ano uma folia sem censura, com críticas à recente onda conservadora expressa na retomada das leis moralistas, da censura às artes e da perseguição à nudez. Confira como foi a folia abaixo:
O segundo bloco começou no início da noite e desceu a ladeira da Rua 7.
A estudante Rebecca Pimenta, de 22 anos, aproveitou a folia no Amigos da Onça para vender chup-chup com a amiga e estudante, Iara Capucho, de 20 anos. Eu nem sinto que estou trabalhando porque a gente fica curtindo o bloco também. É a primeira vez que curtimos o carnaval de Vitória todos os dias e fiquei impressionada porque é muito organizado e gostoso, com gente bonita e arrumada, analisou.
CONFIRA A PROGRAMAÇÃO PÓS-CARNAVAL
VITÓRIA
Dia 17 de fevereiro
- Kustelão
Das 13h30 às 19h, Jardim Camburi
- Pauta Quente
Das 13h às 22h, Bento Ferreira
- Ressaca do Amigos da Onça
Das 16h20 às 23h
Dia 18 de fevereiro
- Amigos de Itararé
Das 15h às 19h, Itararé
Dia 23 de fevereiro
- Bloco Não sofro de febre amarela, mas sofro de amar ela
Das 21h30 às 5h30, Rua da Lama, em Jardim da Penha
Dia 24 de fevereiro
- Bloco das Piranhas
Das 14h às 19h, Consolação/ Gurigica
Dia 25 de fevereiro
- Bloco da Pelada
Das 14h às 18h, Jesus de Nazareth
Dia 25 de fevereiro
- Pinduraí
Das 15h às 19h, Santos Dumont
CARIACICA
Dia 17 de fevereiro
- Carnaflexal
Das 18h às 22h, Flaxal II. Concentração na avenida Nossa Senhora da Penha
Dia 18 de fevereiro
- Só BB
Das 17h às 21h, Vila Graúna, Concentração na rua principal de Vila Graúna
- Eva & Adão
A partir das 14h, Jardim Campo Grande
Dia 08 de abril
- Piranhas do Jegue
Das 13h às 17h, em Bela Aurora. Concentração na saída da Praça de Bela Aurora
Dia 08 de abril
- Arrasa Geral
Das 5h às 19h, em São Benedito. Concentração no Bar do Josino, na rua Costa Brandão
VILA VELHA
Dia 24 de fevereiro
- Eu amo Samba: show com Alcione, Diogo Nogueira e Jorge Aragão
Começa às 22h. Ingressos a partir de R$ 90 reais (meia)