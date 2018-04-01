Mão única na Adalberto Simão Nader passa para segunda-feira

Mudanças na Avenida Adalberto Simão Nader Crédito: Vitor Jubini

A mudança no trânsito da avenida Adalberto Simão Nader, quando todas as 6 faixas existentes passarão a ser sentido único para a Praia de Camburi, prevista para acontecer neste domingo, vai ocorrer somente às 18 horas desta segunda-feira (2). A informação é da Secretária de Desenvolvimento da Cidade de Vitória, Lenise Loureiro.

Segundo ela, o pequeno adiamento foi necessário pois devido às chuvas dos últimos dias, que não permitiram finalizar as pinturas no asfalto para indicar a inversão do sentido. Os trabalhos serão terminados na segunda-feira.

Ela enfatizou, contudo que não haverá transtornos para os motoristas, pois até a mudança ocorrer o fluxo está totalmente liberado tanto no sentido Camburi, quanto no sentido Avenida Fernando Ferrari, com três faixas cada. Também já foi liberado o uso da rotatória (cebolão) que dá acesso aos bairros Mata da Praia e Bairro República, ou que permite o retorno para o novo Aeroporto de Vitória.

Desde a noite de quarta-feira (28), após a liberação e autorização da Infraero, a pista sentido Avenida Fernando Ferrari foi liberada. Ela foi construída dentro do que era a área do aeroporto.