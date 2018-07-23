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Torneiras secas

Manutenção emergencial deixa bairros de Cariacica sem água

Moradores entraram em contato com a redação da Rede Gazeta neste domingo alertando sofre a falta d'água

Publicado em 22 de Julho de 2018 às 23:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jul 2018 às 23:04
Moradores de bairros de Cariacica estão sem abastecimento de água Crédito: Arquivo/A GAZETA
Moradores dos bairros Cruzeiro do Sul, Nova Rosa da Penha I e II, e Nova Esperança, em Cariacica, alegam que estão sem abastecimento de água desde a última quinta-feira (19) na região.
A doméstica Flavia da Silva Matias dos Santos, 40 anos, que faz uso de medicação controlada, afirma que não tem água nem para tomar o remédio.
Além da doméstica, outros moradores da região entraram em contato com a redação da Rede Gazeta neste domingo alertando sofre a falta d'água em Cariacica.
Procurada pela reportagem, a Cesan informou, por meio de nota, "que desde este sábado (21) está em curso uma manutenção emergencial no sistema que abastece a região de Nova Rosa da Penha, em Cariacica. As equipes estão no local e ainda não há prazo para finalização do serviço".
 
A Cesam informou que o registro de solicitações dos moradores também iniciaram no sábado.
CASOS DE URGÊNCIA
Ainda na nota, a Cesa informa que os "moradores com casos urgentes podem solicitar atendimento do carro-pipa ligando para a Central de Atendimento ao Cliente, 115. Mais informações também podem ser obtidas pelo Atendimento ao Cliente. O serviço é gratuito e funciona 24h".

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