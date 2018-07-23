Manutenção emergencial deixa bairros de Cariacica sem água

Moradores de bairros de Cariacica estão sem abastecimento de água Crédito: Arquivo/A GAZETA

Moradores dos bairros Cruzeiro do Sul, Nova Rosa da Penha I e II, e Nova Esperança, em Cariacica, alegam que estão sem abastecimento de água desde a última quinta-feira (19) na região.

A doméstica Flavia da Silva Matias dos Santos, 40 anos, que faz uso de medicação controlada, afirma que não tem água nem para tomar o remédio.

Além da doméstica, outros moradores da região entraram em contato com a redação da Rede Gazeta neste domingo alertando sofre a falta d'água em Cariacica.

Procurada pela reportagem, a Cesan informou, por meio de nota, "que desde este sábado (21) está em curso uma manutenção emergencial no sistema que abastece a região de Nova Rosa da Penha, em Cariacica. As equipes estão no local e ainda não há prazo para finalização do serviço".





A Cesam informou que o registro de solicitações dos moradores também iniciaram no sábado.

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