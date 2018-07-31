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Abastecimento

Manutenção da Cesan: pode faltar água em 10 bairros de Vila Velha

O abastecimento de água pode ficar comprometido para quem não tem caixa d'água

Publicado em 30 de Julho de 2018 às 21:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jul 2018 às 21:19
Água Crédito: Gallo Images | Thinkstock
A Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) informou no final da tarde desta segunda-feira (30) que está realizando uma manutenção de emergência na rede de água que abastece 10 bairros de Vila Velha. São eles: Santa Paula I, Santa Paula II, Barra do Jucu, Cidade da Barra, Ulisses Guimarães, 23 de Maio, Barramares, Praia dos Recifes, Terra Vermelha e Jockey de Itaparica.
> Leitão da Silva é parcialmente interditada para manutenção da Cesan
A companhia explicou, ainda, que os usuários podem ser afetados caso não tenham caixa d'água. A previsão é que o abastecimento seja restabelecido de forma gradativa após a conclusão do serviço, que deve acontecer por volta das 20 horas desta segunda (30).

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