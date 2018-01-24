Manisfestantes do MST interditam BR 101 em protesto a favor de Lula

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Manifestantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) interditaram o quilômetro 107, da BR 101, em Sooretama, em protesto popular a favor do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A manifestação começou cerca de 1 hora antes do julgamento que está acontecendo no Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), em Porto Alegre, na manhã desta quarta-feira (24).

A interdição é total no trecho.

Em nota, a Eco 101, concessionária que administra a via, informou que "há equipes da concessionária na rodovia sinalizando os finais de fila e orientando os usuários que trafegam na via". Esclarece, ainda, que Polícia Rodoviária Federal (PRF) já está no local para tomar as devidas providências.