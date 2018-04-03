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Manifestantes são atropelados durante protesto em Cariacica

Moradores reclamam que os ônibus da linha 750 não entram no bairro Tabajara por falta de pavimentação nas ruas

Publicado em 03 de Abril de 2018 às 11:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 abr 2018 às 11:11
Duas pessoas foram atropeladas durante um protesto na Rodovia José Sette, em Cariacica, na manhã desta terça-feira (03). Moradores do bairro Tabajara colocaram fogo em pneus para fechar a pista, mas um carro tentou passar pela barreira feita pelos manifestantes e atropelou dois moradores. A Polícia Militar estava no local, mas não conseguiu evitar o acidente.
O protesto começou por volta das 4h30 desta terça. A Rodovia do Contorno, próximo a uma fábrica de refrigerantes, foi fechada por grupo de aproximadamente 15 pessoas, mas liberada às 7h30. A manifestação na Rodovia Governador José Sette terminou por volta de 9h30.
ÔNIBUS NÃO PASSA NO BAIRRO
O protesto organizado pelo moradores pede a volta da linha 750 do Transcol, que faz o percurso de Vila Prudêncio ao Terminal de Itacibá. A linha parou de circular na última quinta-feira (29), devido à falta de pavimentação nas ruas do bairro. As ruas estão cheias de buracos, os manifestantes pedem providências à Prefeitura.
"Não passa desde quinta-feira (29). O ônibus faz a linha Terminal Itacibá a Vila Prudêncio. Como é um morro, não tem condições, porque não tem pavimentação", afirmou uma moradora em entrevista à TV Gazeta.
TRÂNSITO
Devido ao protesto, a Rodovia do Contorno chegou a ficar totalmente interditada. De acordo com a Eco 101, concessionária que administra a via, apesar do trânsito já ter sido liberado para a circulação de veículos, há registro de lentidão no local. As linhas de ônibus que passam pela rodovia estão atrasadas e os pontos lotados.
Devido a manifestação, as linhas de ônibus que passam pela Rodovia do Contorno ficaram atrasadas Crédito: Internauta
PREFEITURA DE CARIACICA
A Prefeitura de Cariacica informou que uma equipe técnica será enviada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, a fim de que sejam feitas as intervenções necessárias na região.
CETURB
A Ceturb-ES informou que a linha 750 está impossibilitada de circular no bairro por falta de condições viárias. Assim que os reparos forem providenciados, a linha voltará a circular normalmente.
Com informações de TV Gazeta
 

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