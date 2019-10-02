Sindicatos e Associações de técnicos, docentes e estudantes da UFES fazem uma manifestação no campus de Goiabeiras, em Vitória. Eles fecharam as entradas para carros na universidade e afirmam participar do movimento nacional de paralisação das atividades por 48h, nesta quarta (2) e quinta-feira (3), em mais um ato contra os cortes nas universidades e institutos federais.

Segundo o presidente da Associação dos Docentes da Ufes (Adufes), José Antonio da Rocha, o ato nacional acontece em todos os campi do Estado e tem como objetivo mostrar à população a importância das universidades públicas, e falar sobre o programa Future-se, do governo federal, rejeitado pelo conselho universitário na última semana

Your browser does not support the audio element. Manifestantes fecham entradas para carros em protesto na Ufes

“A gente vem numa crise desde 2014 que se agravou esse ano com os cortes que o governo anunciou: Corte de bolsas, além disso estamos sem ar-condicionado e outras coisas mais que a gente vai ter que deixar de ter nessa universidade. Além disso, o governo está anunciando um projeto chamado Future-se. A universidade vai perder esse caráter social, laico, de qualidade que ela tem porque, segundo o projeto, nós professores teremos que buscar recursos no mercado, e não esses recursos virem do governo, como está previsto na constituição”, disse.

PARALISAÇÃO

O acesso está sendo feito apenas pelo portão lateral, próximo à maternidade Santa Úrsula, a pé ou de bicicleta. Carros, motos e outros veículos estão impedidos de passar nesta e nas demais entradas. Por isso, muitos serviços do campus de Goiabeiras não foram oferecidos nesta quarta.

Estudantes que estiveram no local pela manhã afirmaram que muitos professores e outros alunos não conseguiram chegar, e por isso, não houve aulas em muitos cursos. O Núcleo de Línguas anunciou a suspensão das atividades nesta quarta e quinta-feira. Além disso, os restaurantes universitários de Goiabeiras e Maruípe não vão funcionar nesta quarta-feira, pois caminhões de fornecedores não conseguiram entrar no campus. A Biblioteca Central também não abriu.

Mesmo prejudicados pela falta de aulas, alunos apoiavam a manifestação realizada nesta quarta-feira. É o caso da estudante de arquivologia, Paula Batista, 21, que mesmo perdendo a apresentação de um seminário, afirma que a causa é válida.

A estudante Paula Batista, 21, concorda com as manifestações Crédito: José Carlos Schaeffer

“Atrapalha de certo modo o cronograma, tinha um seminário hoje que vou apresentar na semana que vem. Mas é por uma causa maior. A Ufes está passando por necessidades há algum tempo e está chegando no limite. Está bem difícil mesmo”, disse.