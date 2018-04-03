Manifestantes fazem protestos em Vitória pela prisão de Lula

Um grupo do MBL já está no local do protesto com carro de som e boneco inflável do Lula Crédito: Rafael Monteiro de Barros

Centro de Vitória desde a tarde desta terça-feira (3) pedindo pela prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O grupo se concentrou na Praça Costa Pereira. O ato também aconteceu na Praia de Camburi, no quiosque 4 da Avenida Dante Michelini. Até as 18h30, nenhum dos protestos prejudicou o trânsito na Capital. Manifestantes protestaram nas ruas dodesde a tarde desta terça-feira (3) pedindo pela prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O grupo se concentrou na Praça Costa Pereira. O ato também aconteceu na Praia de Camburi, no quiosque 4 da Avenida Dante Michelini. Até as 18h30, nenhum dos protestos prejudicou o trânsito na Capital.

Por volta das 18h40, a Guarda Municipal informou que manifestantes passaram a ocupar uma faixa da Avenida Dante Michelini, sentido Jardim Camburi.

Às 19h50, a Guarda disse que os manifestantes inverteram a rota, que era sentido Jardim Camburi, e caminhavam em direção à Ponte de Camburi. Eles interditaram duas faixas, no sentido Centro. Apenas uma faixa estava disponível para os motoristas. O trânsito ficou lento na região.

Segundo os agentes, às 20h15, o grupo retornou ao ponto de concentração, no quiosque 4 da Avenida Dante Michelini.

Às 20h25, os manifestantes finalizaram os protestos que aconteciam no Centro de Vitória e na Orla de Camburi. Nos dois locais, segundo a guarda, o trânsito segue normal.

Por meio de nota, a Polícia Militar informou que cerca de 150 pessoas se reuniram na Praça Costa Pereira, em Vitória. Na Avenida Dante Michelini, na Orla de Camburi, a PM contabilizou aproximadamente 350 manifestantes. Já a organização do evento afirma que cinco mil pessoas participaram do ato na Dante Michelini.

VEJA VÍDEO DE ATO EM CAMBURI

cartaz divulgado pelo MBL. As manifestações foram convocadas pelo Movimento Brasil Livre (MBL) pelo Facebook. A previsão é de que o ato aconteça simultaneamente em diversos estados do Brasil. Além do Espírito Santo, há movimentos em São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Bahia, Paraná, Minas Gerais, Ceará, Pará, Distrito Federal, Acre, Rio de Janeiro, Goiás, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Amapá, Pernambuco e Amazonas - de acordo com

Até as 18 horas, mais de 25 eventos com o nome "Ou você vai, ou ele volta!" tinham sido criados nas redes sociais. O julgamento do habeas corpus solicitado por Lula acontecerá nesta quarta-feira (4). Muitos internautas utilizaram a tag #VemPraRua3deAbril no Twitter para divulgar a manifestação.

Davi Cinelli, coordenador jurídico do Movimento Brasil Livre de Vitória, ponderou sobre a importância do movimento. "Se o Supremo deferir pelo habeas corpus, além de afetar todo e qualquer bandido de colarinho branco, grande empresários e políticos do congresso, e todo mundo que tá envolto com a Lava Jato vai ficar impune. Qualquer assassino, traficante, estuprador vai ter também precedente judicial embolsada pelo Supremo pra ficar na rua e responder em liberdade", declarou.

Éder Pimentel, secretário do Movimento da Direita do Espírito Santo, falou sobre a importância da manifestação."Estamos aqui nesse ato pra rever a situação que tá acontecendo no STF. Acordar o povo brasileiro. O que o STF está fazendo é uma inconstitucionalidade!"

"A nossa preocupação não é se vamos juntar gente aqui ou não. Nosso objetivo é mobilizar e informar o que está acontecendo no Supremo, porque a maior parte dos brasileiros não está sabendo. Escolhemos a Praça Costa Pereira por uma questão simbólica. A situação é muito grave", informou a Coordenadora do MBL, Raquel Gerde.

O cirurgião dentista Alexandre Magno Telles, 49 anos, participa do ato na Praia de Camburi. Ele afirmou ser a favor da prisão do ex-presidente do Lula. "Torcemos para que ele pague pelos crimes que cometeu. Caso o habeas corpus seja concedido, acredito que as pessoas continuarão protesto. E devemos pensar bem em quem eleger para o ano que vem".

"Participo da manifestação porque é o momento mais importante talvez da história recente do Brasil. Acho que é muito importante retomar os caminhos da democracia verdadeira, que não contempla esse tipo de coisa. Se o STF conceder o habeas corpus, vai ser um retrocesso violento", afirmou o médico João Luís Sandri, de 68 anos.

O assistente técnico Thiago Moura, 20 anos, afirma que está indignado, pois acredita que o STF está facilitando o habeas corpus para o ex-presidente Lula.