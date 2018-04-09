Manifestantes bloqueiam Rodovia do Contorno, em Cariacica

Moradores do bairro Porto de Cariacica fecharam os dois sentidos da rodovia do contorno Crédito: Felipe Neves/Internauta

Cerca de 25 manifestantes bloquearam a Rodovia do Contorno, na altura de Nova Rosa da Penha, em Cariacica. O ato começou no meio da tarde desta segunda-feira (9), por volta das 15h40, e os protestantes atearam fogo na pista. O trânsito no local, sentido Serra a Cariacica, ficou interrompido por duas horas.

De acordo com a Eco 101, empresa que administra a rodovia, os populares interditaram o sentido Sul da via. O motivo do protesto, segundo a Polícia Rodoviária Federal, foi um atropelamento que aconteceu às 11 horas da manhã desta segunda-feira (9).

O protesto terminou quase duas horas depois de ter sido iniciado. A pista foi liberada, às 17h40, após equipes da Eco 101 realizarem a limpeza do local, retirando o material que foi incendiado.