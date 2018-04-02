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Contra poluição

Manifestação de moradores interdita avenida em Cariacica

A população protesta contra um terminal intermodal localizado na região de Porto de Santana

Publicado em 02 de Abril de 2018 às 11:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 abr 2018 às 11:48
Uma manifestação de moradores está fechando a Avenida Vale do Rio Doce, no bairro Porto de Santana, em Cariacica, na manhã desta segunda-feira (02). A população protesta contra um terminal intermodal localizado na região.
De acordo com os moradores, a empresa transporta material mineral e o pó está prejudicando a saúde da população, que é composta, na maioria, de idosos e crianças. Alguns alegam que já estão com problemas no pulmão e dificuldades para respirar.
Indignada, a aposentada Aurélia Rosário contou que o problema é antigo. Há cinco anos a empresa instalou-se aqui. Na época, os moradores fizeram uma denúncia ao Ministério Público. Em outubro de 2017, a empresa voltou ao local com outra razão social. Segundo Aurélia, a empresa não cumpre a legislação imposta pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado do Espírito Santo (Iema).
Cerca de 25 pessoas estão no local e a pista está interditada no sentido Flexal. Apenas alguns veículos conseguem passar.
O OUTRO LADO
Romero Ribeiro é diretor administrativo da empresa TFS e contou que a empresa vem investindo continuamente no problema da poluição. "A empresa investe junto com o IEMA para minimizar o impacto". Romero disse que a empresa procura fazer a limpeza e lavagem da rodovia e lona todo o material depositado. 
O diretor administrativo entende o prejuízo à população, mas insiste que a empresa busca diminuir os efeitos, caminhando junto com os moradores. 
VEJA VÍDEO
Com informações de Caíque Verli

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