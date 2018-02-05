Manhã chuvosa é marcada por acidentes de trânsito na Grande Vitória

Acidente na avenida Dante Michelini, em Camburi, Vitória, na manhã desta segunda-feira (05) Crédito: Sidney Ferreira

A manhã chuvosa desta segunda-feira (05) foi marcada por acidentes na Grande Vitória. Por volta das 6h35, um Gol colidiu contra um poste e parou em cima do canteiro central da Avenida Dante Michelini, próximo à Avenida Adalberto Simão Nader, em Vitória, no sentido Centro da Capital.

Em Vila Velha, uma colisão entre um veículo de passeio e uma moto deixou dois feridos . O acidente aconteceu por volta de 6h30 na Avenida Carlos Lindenberg, próximo a uma concessionária de veículos, na subida para o Bairro Rio Marinho, no sentido Glória, em Vila Velha.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe da PM foi ao local, mas as vítimas já haviam sido socorridas por populares que passavam pela região. Não há informações sobre o estado de saúde dos feridos. O trânsito ficou lento e chovia na hora da colisão.

Por volta das 6h40, um acidente envolvendo uma carreta e uma ambulância deixou três feridos . A colisão aconteceu na altura do posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), no quilômetro 247 da BR 101, na Serra. As pistas centrais ficaram interditadas e foram liberadas por volta de 7h40.

De acordo com a Eco 101, concessionária que administra a via, as vítimas foram atendidas por equipes da própria concessionária e encaminhadas para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, também na Serra. Não há informações sobre o estado de saúde dos feridos.

Acidente na Avenida Saturnino de Brito Crédito: Reroldi/WA

Segundo a Guarda Municipal de Vitória, equipes de trânsito e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) atenderam a ocorrência. O motociclista sofreu ferimentos leves e passa bem. O trânsito ficou lento desde a Avenida Américo Buaiz até a região da colisão.

Pista fica interditada por 1h30 na BR 101