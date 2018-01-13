Manguinhos ganha mais duchas para o verão

O balneário de Manguinhos ganhou mais duchas para o conforto dos banhistas que desejam tirar o sal do corpo na saída da praia. De acordo com o secretário de Serviços, Guto Lorenzoni, o objetivo é oferecer cada vez mais comodidade nas praias, aumentando a autoestima dos moradores e incentivando o turismo no litoral da Serra. Uma orla com mais atrativos atrai turistas, gera emprego, incentiva novos negócios, disse o secretário.

No início de janeiro, foram instaladas dez duchas em Jacaraípe e a meta da Secretaria de Serviços é ampliar esta comodidade para outros balneários, sempre considerando o respeito às regras ambientais e às necessidade de cada localidade.

Melhorias

Ainda nos trabalhos de revitalização da orla, foram reformados os deques de Nova Almeida e Jacaraípe e instaladas lâmpadas mais modernas e refletores sobre as areias destes balneários.

Foi parte de um trabalho de integração das secretarias. Nossa meta é aumentar a autoestima dos moradores e garantir um verão ideal para os capixabas e para os turistas que frequentam o nosso balneário, disse o secretário.

Segundo ele, além destas reformas, está sendo realizada nos balneários a Operação Verão, que consiste na limpeza, duas vezes por dia, com varrição e coleta de lixo nas areias, no calçadão e nas ruas de Jacaraípe, Nova Almeida, Manguinhos e nos demais balneários da cidade.

No mês passado, a prefeitura inaugurou o sistema de iluminação da orla. Foram instaladas novas luminárias de LED, 67 novos postes (grandes, substituindo os postes de pequeno porte) e 134 projetores para iluminar a areia da praia, permitindo que as pessoas possam passear e praticar esportes durante a noite com mais segurança e tranquilidade.