Mancha no Rio Jacaraípe não é esgoto, diz Cesan

Imagem registrada pelo morador de Jacaraípe, na Serra. A água escura do Rio Jacaraípe se misturando com a água do mar Crédito: William Andrade

A coloração escura da água do Rio Jacaraípe, na Serra, no trecho em que deságua no mar, chamou a atenção de internautas e viralizou nas redes sociais no início de maio . Nesta quarta (30), a Cesan informou que, após exames em amostras da água, foi constatado que não há contaminação significativa do rio por esgoto sanitário doméstico. Os resultados das análises, feitas pelo Laboratório Tommasi, saíram na segunda-feira (21).

Segunda a Cesan, a parceira privada da companhia, a Serra Ambiental e a prefeitura municipal coletaram, no último dia 09, amostras da água do Rio Jacaraípe onde a coloração estava mais escura que o normal.

Foram realizadas coletas em seis pontos definidos pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, desde o lançamento da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) de Jacaraípe até a foz do rio. As análises da água coletada indicaram que os parâmetros específicos para substâncias que caracterizam o esgoto, como nitrogênio, fósforo e coliformes fecais, estão em níveis pouco significativos. Isto indica, segundo a Cesan, baixa concentração de esgoto no rio, não sendo caracterizada nenhuma anormalidade.

Some-se a isso o fato de não ter havido, nos últimos dias, nenhuma ocorrência no sistema de esgotamento sanitário da Serra que pudesse ocasionar uma mancha escura. Asseguramos, por meio destas análises, que a mancha que existe no mar de Jacaraípe não é causada por esgoto doméstico bruto ou tratado, afirmou Elza Abreu, gerente de Meio Ambiente e Controle da Qualidade da Cesan.

O esgoto que chega à ETE de Jacaraípe é tratado a partir de parâmetros de eficiência exigidos nos contratos e na legislação ambiental. Todos os resultados das análises da ETE são enviados aos órgãos ambientais responsáveis pela fiscalização. Vale destacar que a média de eficiência da ETE Jacaraípe, no primeiro trimestre de 2018, ficou em 85%, percentual acima do solicitado pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente (Conama), que é 60%.