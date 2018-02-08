Manato e André Garcia são intimados pela defesa do Capitão Assumção

Capitão Assumção Crédito: Agência Brasil

O deputado federal Carlos Manato (SD-ES) e o secretário de Estado da Segurança Pública, André Garcia, são as duas únicas testemunhas intimadas pela defesa de Lucínio Castelo de Assumção, o Capitão Assumção, em um processo que ele responde na Justiça Militar. Neste caso, ele é acusado de incitar a violência e a indisciplina e criticar os superiores militares no período da greve da corporação, ocorrida em fevereiro do ano passado.

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O militar teve a prisão decretada durante a crise de segurança pelo juiz da vara da auditoria militar, Getúlio Pereira Neves, ao lado de três policiais militares, suspeitos de incitar o movimento nos quartéis do Espírito Santo. Na ocasião, capitão Assumção resistiu à voz de prisão e conseguiu fugir. Ele havia se envolvido em uma confusão próximo ao 4º Batalhão da PM, no Ibes, em Vila Velha, no momento em que seria preso. O capitão se apresentou no dia 28 de fevereiro e ficou no presídio da corporação.





O militar responde ainda a outros seis processos na Justiça Militar, além de outro na 4ª Vara Criminal de Vitória por formação de quadrilha. Há ainda Inquéritos Policiais Militares (IPMs) e procedimentos administrativos em tramitação na Corregedoria da Polícia Militar. Todos relativos à paralisação.

Tanto Garcia quanto Manato já foram oficiados pelo juiz da Vara da Auditoria Militar, Getúlio Marcos Pereira Neves. Foi agendado para esta quinta-feira (8) uma audiência para que o secretário possa ser ouvido. Mas, segundo informações do Juizado, ele pode decidir ser ouvido em outro horário e local, a ser combinado com o juiz. Demandada, a Secretaria de Segurança (Sesp) informou que o secretário não se manifestaria sobre o assunto. Também não confirmou se ele comparecerá à audiência ou se decidiu marcar um novo horário e local.

Já o deputado Carlos Manato relatou que ainda não tinha recebido o ofício do juiz. É uma surpresa, mas participarei da audiência, em Vitória ou em Brasília, como o juiz decidir. Ele acrescentou que, na ocasião, irá dizer a verdade: "Assumção é meu amigo, também é da minha igreja, estava me ajudando no partido, andava conosco em movimentos partidários, mas não discutimos nada sobre a greve. E quando o movimento foi deflagrado eu estava em Brasília, contou.

Manato é co-autor do projeto de lei que anistia os policiais militares processados por fazer greve no Espírito Santo. Sua meta agora é que a peça, que já passou pelas comissões de Segurança, Defesa e Justiça, seja colocada em votação pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Projeto semelhante já foi aprovado em 22 estados. Pedi urgência na votação, mas foi barrado pelo presidente, destacou.

No processo em que o parlamentar e o secretário foram indicados como testemunhas, Assumção foi denunciado pela Promotoria de Justiça da Vara da Auditoria Militar por cometer cinco vezes o crime de incitação à violência, à indisciplina ou a prática de crime militar. E ainda outras três vezes o crime de publicar ato ou documento criticando seus superiores quando o assunto é disciplina militar. Todos crimes militares.

A Promotoria não pediu que testemunhas fossem ouvidas por apresentar documentos - como aúdios e vídeos - com as falas e manifestações de Assumção. Em uma delas há críticas ao próprio Garcia, que chamou para testemunhar em seu favor.