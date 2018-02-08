Manato e André Garcia são intimados pela defesa do Capitão Assumção

O deputado federal Carlos Manato (SD-ES) e o secretário de Estado da Segurança Pública, André Garcia, são as duas únicas testemunhas intimadas pela defesa de Lucínio Castelo de Assumção, o Capitão Assumção, em um processo que ele responde na Justiça Militar. Neste caso, ele é acusado de incitar a violência e a indisciplina e criticar os superiores militares no período da greve da corporação, ocorrida em fevereiro do ano passado.
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O militar teve a prisão decretada durante a crise de segurança pelo juiz da vara da auditoria militar, Getúlio Pereira Neves, ao lado de três policiais militares, suspeitos de incitar o movimento nos quartéis do Espírito Santo. Na ocasião, capitão Assumção resistiu à voz de prisão e conseguiu fugir. Ele havia se envolvido em uma confusão próximo ao 4º Batalhão da PM, no Ibes, em Vila Velha, no momento em que seria preso. O capitão se apresentou no dia 28 de fevereiro e ficou no presídio da corporação.
O militar responde ainda a outros seis processos na Justiça Militar, além de outro na 4ª Vara Criminal de Vitória por formação de quadrilha. Há ainda Inquéritos Policiais Militares (IPMs) e procedimentos administrativos em tramitação na Corregedoria da Polícia Militar. Todos relativos à paralisação.
Tanto Garcia quanto Manato já foram oficiados pelo juiz da Vara da Auditoria Militar, Getúlio Marcos Pereira Neves. Foi agendado para esta quinta-feira (8) uma audiência para que o secretário possa ser ouvido. Mas, segundo informações do Juizado, ele pode decidir ser ouvido em outro horário e local, a ser combinado com o juiz. Demandada, a Secretaria de Segurança (Sesp) informou que o secretário não se manifestaria sobre o assunto. Também não confirmou se ele comparecerá à audiência ou se decidiu marcar um novo horário e local.
Já o deputado Carlos Manato relatou que ainda não tinha recebido o ofício do juiz. É uma surpresa, mas participarei da audiência, em Vitória ou em Brasília, como o juiz decidir. Ele acrescentou que, na ocasião, irá dizer a verdade: "Assumção é meu amigo, também é da minha igreja, estava me ajudando no partido, andava conosco em movimentos partidários, mas não discutimos nada sobre a greve. E quando o movimento foi deflagrado eu estava em Brasília, contou.
Manato é co-autor do projeto de lei que anistia os policiais militares processados por fazer greve no Espírito Santo. Sua meta agora é que a peça, que já passou pelas comissões de Segurança, Defesa e Justiça, seja colocada em votação pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Projeto semelhante já foi aprovado em 22 estados. Pedi urgência na votação, mas foi barrado pelo presidente, destacou.
No processo em que o parlamentar e o secretário foram indicados como testemunhas, Assumção foi denunciado pela Promotoria de Justiça da Vara da Auditoria Militar por cometer cinco vezes o crime de incitação à violência, à indisciplina ou a prática de crime militar. E ainda outras três vezes o crime de publicar ato ou documento criticando seus superiores quando o assunto é disciplina militar. Todos crimes militares.
A Promotoria não pediu que testemunhas fossem ouvidas por apresentar documentos - como aúdios e vídeos - com as falas e manifestações de Assumção. Em uma delas há críticas ao próprio Garcia, que chamou para testemunhar em seu favor.
O defesa do capitão não retornou às demandas da reportagem.