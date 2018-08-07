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Malária

Malária: Vila Pavão decreta estado de emergência

Já são 50 casos confirmados em intervalo de seis dias; cidade vizinha já registra 14 casos

Publicado em 06 de Agosto de 2018 às 21:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 ago 2018 às 21:51
O prefeito de Vila Pavão, na região Noroeste do Espírito Santo, decretou nesta segunda-feira (6) estado de emergência em saúde. Irineu Wutke afirma que o decreto auxilia nas contratações emergenciais que dão apoio às equipes do governo estadual e federal no combate ao surto de malária, que começou a ser notificado no município no fim de julho. Até o momento, Vila Pavão já registrou 50 casos. Outros 14 foram identificados em Barra de São Francisco, município vizinho. 
Unidade de Saúde em Vila Pavão realiza exames rápidos para malária. Resultado sai em 15 minutos Crédito: Fred Loureiro | Secom-ES
"Estamos decretando estado de emergência para ter condições de custear despesas, se for necessário, como pessoal, materiais, alimentação para equipe no interior, dentre outras. Essa operação que está sendo realizada aqui demanda muita estrutura de apoio", explicou o prefeito.
Malária: tipo responsável por surto no ES é mais grave
FESTAS AMEAÇADAS
Além da medida emergencial, a administração municipal cogita proibir aglomerações na cidade, como festas e rodeios. "Vamos decidir isso nos próximos dias. Se os casos continuarem evoluindo como estão, aumentando rápido, a gente vai ter que suspender atividades de aglomeração como festas por exemplo", diz Wutke. 
Segundo ele, o promotor de Justiça Lelio Marcarini, responsável pelos municípios de Vila Pavão e Nova Venécia, também demonstrou preocupação com a propagação e e o controle da doença. "Nós próximos dias vamos saber melhor a dimensão desse problema e podemos ter um ataque de contenção", afirmou o prefeito. 
O prefeito afirma que o aumento rápido do número de casos se deve principalmente ao fato de que as pessoas estão começando a ser identificadas. De acordo com Wutke, só quando os testes terminarem de ser feitos na população das principais comunidades afetadas é que haverá a dimensão exata do problema.
> Malária no ES: veja publicações sobre o surto 
"Temos uma população pequena, cerca de 9,5 mil pessoas.  Esse surto pegou todos de surpresa, literalmente. Foi totalmente inesperado", afirmou. 
Desde sábado (4), um laboratório para realizar testes rápidos foi instalado em uma unidade de saúde do município. O local funciona 24 horas e o resultado dos testes sai em cerca de 15 minutos.  

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