Malária: em uma semana, mais casos do que em 2017 no Espírito Santo

Sintomas e tratamentos da malária: A doença é agressiva e pode levar à morte. Iniciar o tratamento rapidamente evita complicações Crédito: Infografia/Marcelo Franco

O número de casos de malária registrados em uma semana na região Noroeste do Estado já ultrapassa as notificações de todo o Espírito Santo em 2017. Segundo o Ministério da Saúde, em 2017 foram registrados 49 casos de malária no Estado. Em levantamento feito junto às prefeituras até a noite de ontem, desde 01 de agosto já foram registrados 66 casos, sendo 50 em Vila Pavão e 16 em Barra de São Francisco. Uma pessoa morreu.

O surto de malária atual é causado por um protozoário do tipo falciparum, de origem amazônica e mais agressivo que o tipo vivax, encontrado normalmente na região Serrana do Estado, principalmente em Domingos Martins e Santa Teresa. Os casos de infecção por falciparum só eram encontrados no Estado em pessoas que viajaram para áreas onde ele é mais comum.

Alguém doente que veio dessa região foi picado e disseminou aos demais, explica o infectologista Aloísio Falqueto, especialista em doenças transmitidas por mosquitos. Médicos e Governo concordam que essa foi, provavelmente, a maneira que o protozoário foi introduzido no Noroeste.

O número de casos notificados aumenta a cada dia. Na sexta-feira (3), eram 25 pessoas infectadas, segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Em três dias o número mais que dobrou.

Falqueto explica que a disseminação da malária é, em geral, muito rápida. Como muita gente foi diagnosticado inicialmente com outras doenças como a dengue, o surto tomou proporções maiores. A malária é explosiva, quando começa tem que ter ação muito rápida.

Para o especialista em malária da Sesa, o médico Adenilton Cruzeiro, os casos tem aumentado rapidamente por conta do esforço feito para identificar os doentes. Não significa que o mosquito continua picando. Pode ser que tenha sido picado antes, mas a pessoa não tenha sido diagnosticada, diz.

Ele espera, inclusive, que as notificações cresçam nos próximos dias. Isso por causa do esforço do diagnóstico. Mas acredito que em 10 dias esteja estabilizado, afirma.

SEGUNDA ONDA

Outro fator que preocupa a força-tarefa que atua nos municípios afetados é um efeito retardado, que pode acontecer no caso de alguns doentes.

Cruzeiro explica que, depois de inserido no corpo da pessoa através da picada da fêmea do mosquito do gênero Anopheles, o protozoário se aloja no fígado, se multiplicando. Até esse momento, não há sintomas, e nem como fazer diagnóstico.

Após se multiplicar, os parasitas vão para corrente sanguínea, dando início aos sintomas característicos  geralmente calafrios, febre alta e intermitente, vômito e suor.

No entanto, parte dos protozoários continua no fígado, em estado de latência. Eles são responsáveis pela recaída da doença que pode acontecer em até seis meses depois de a pessoa ter sido medicada. No próximo ciclo, poderemos ter malária novamente nesses mesmos pacientes, diz.

Reservatórios e chuvas ajudam mosquitos a se multiplicarem





O médico e infectologista Aloísio Falqueto Crédito: Reprodução

A escalada no número de casos de malária foi provocada, entre outros fatores, pelo grande número de mosquitos do gênero Anopheles presentes na região Noroeste do Estado. O boom dos insetos ocorreu pois houve um aumento de criadouros potenciais nos últimos anos na região.

Enquanto os criadouros da dengue são pequenos reservatórios em área urbana, os do Anopheles são os lagos, represas e tanques. Depois da crise hídrica aumentou a quantidade de reservatórios e criou mais criadouros potenciais do mosquito. Aonde há reservatório desse tipo, pode ter surto, explica o agente do Ministério da Saúde, Altemar Rodrigues Marques.

Altemar participou do grupo que estudou e combateu um surto de malária que ocorreu em 2004, em Governador Lindenberg (veja mais detalhes na matéria ao lado).

A chuva abundante deste ano também contribuiu para manter os reservatórios cheios. Tivemos um ano de chuvas muito abundantes e isso facilita o enchimento das represas. Mais água significa mais mosquitos, afirmou o médico infectologista Aloísio Falqueto.

Ele explica que existem 22 tipos de mosquitos do gênero Anopheles no Estado, mas só dois deles transmitem a malária. O mosquito vive entre 30 e 40 dias e, uma vez infectado, ele fica infectado até o fim da vida, infectando também quem ele picar, avalia o médico.

Ele acredita que, no caso de surtos, é necessário, além de tratar os doentes, utilizar inseticidas nas áreas abertas para matar os mosquitos.

Região teve outro surto da doença há 14 anos

Em 2004, um surto de malária, provocado pelo protozoário falciparum, acometeu na cidade de Governador Lindenberg, também na região Noroeste do Estado. 37 pessoas foram diagnosticadas e uma morreu.

O primeiro caso notificado foi de uma criança, que veio para Vitória para tratar de uma suposta leucemia. No entanto, após investigação, descobriu-se que se tratava de infecção por malária. Ao avaliar o pai e a mãe do menino, que estava grávida, ambos testaram positivo para a doença.

Os demais casos de malária foram em um raio de 5 km na zona rural do município, perto de onde a família morava.

Segundo relatório feito à época pelos governos estadual e federal, o parasita foi provavelmente introduzido quando uma família voltou do Norte do Brasil após as festas de fim de ano.

Os primeiros sintomas apareceram no fim de janeiro daquele ano. Mas o auge do registro de casos ocorreu em março. O número caiu após duas semanas de trabalho de contenção do surto.

Vila Pavão em emergência e com festas em risco

Moradores do município fazem teste rápido para saber se estão com a doença Crédito: SECOM DE VILA PAVÃO/DIVULGAÇÃO

Cidade já registrou 50 casos da doença e estuda proibir a aglomeração de pessoas. O prefeito de Vila Pavão, Noroeste do Estado, decretou ontem estado de emergência em saúde. Irineu Wutke afirma que o decreto auxilia nas contratações emergenciais que dão apoio às equipes do governo estadual e federal no combate ao surto de malária, que começou a ser notificado no município no fim de julho. Até o momento, Vila Pavão já foram 50 casos. Outros 16 foram identificados em Barra de São Francisco, município vizinho.

Estamos decretando estado de emergência para ter condições de custear despesas, se for necessário, como pessoal, materiais, alimentação para equipe no interior, dentre outras. Essa operação que está sendo realizada aqui demanda muita estrutura de apoio, explicou.

Equipe analisa sangue para identificar os casos Crédito: SECOM DE VILA PAVÃO/DIVULGAÇÃO

FESTAS AMEAÇADAS

Além da medida emergencial, a administração municipal cogita proibir aglomerações na cidade, como festas e rodeios. "Vamos decidir isso nos próximos dias. Se os casos continuarem evoluindo como estão, aumentando rápido, a gente vai ter que suspender atividades de aglomeração como festas por exemplo, diz Wutke.

Segundo ele, o promotor de Justiça Lelio Marcarini, responsável pelos municípios de Vila Pavão e Nova Venécia, também demonstrou preocupação com a propagação e o controle da doença. "Nós próximos dias vamos saber melhor a dimensão desse problema e podemos ter um ataque de contenção", afirmou o prefeito.

O prefeito afirma que o aumento rápido do número de casos se deve principalmente ao fato de que as pessoas estão começando a ser identificadas. De acordo com Wutke, só quando os testes terminarem de ser feitos na população das principais comunidades afetadas é que haverá a dimensão exata do problema.

"Temos uma população pequena, cerca de 9,5 mil pessoas. Esse surto pegou todos de surpresa, literalmente. Foi totalmente inesperado", afirmou.