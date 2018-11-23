Mais três médicos cubanos deixam o Espírito Santo

Médico cubano agradece apoio no Aeroporto de Vitória Crédito: Kaique Dias

Três médicos cubanos deixaram o Espírito Santo na manhã desta sexta-feira (23) em direção ao país de origem. Eles saíram do Aeroporto de Vitória por volta das 11 horas para fazer uma escala no Aeroporto de Guarulhos. Outros médicos estão saindo do Estado e os últimos 60 profissionais devem embarcar rumo à Cuba entre o próximo domingo (25) e a próxima segunda-feira (26).

Os médicos participantes do programa Mais Médicos, do Governo Federal, que saíram do Estado nesta sexta são de Mantenópolis, São José do Calçado e Vila Pavão - todos do interior do Espírito Santo. Outros dois médicos também iriam embora nesta sexta, mas acabaram não conseguindo marcar o voo.

A representante da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) no Estado, a médica cubana Alina Centeno Diaz, preferiu não dar entrevistas - assim como os outros profissionais - mas disse apenas que há possibilidade de alguns médicos retornarem, por terem se casado e constituído outros laços no Estado. Ela coordena os cubanos no Espírito Santo e acompanha a saída dos médicos.

HOMENAGEM NA UFES

Mais tarde, por volta das 11 horas, a reitoria da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) fez uma homenagem aos médicos cubanos. Além de membros da reitoria, estiveram presentes prefeitos da Grande Vitória e do interior do Estado.

Representando os médicos cubanos na homenagem, Alina declarou que o mais importante durante o trabalho no Estado foi acompanhar os pacientes em todo o processo. Vamos com lembranças muito bonitas. É uma experiência única e maravilhosa. Esperamos continuar nessa amizade de alguma forma. Vamos levar toda a recordação e parceria, declarou.

Alina disse que os médicos cubanos tentaram ao máximo aderir aos protocolos de saúde exigidos pelo Brasil. Ela explicou que outros médicos estão próximos de voltar para casa. Alguns já regressaram, outros estão próximos de voltar. Mas sabemos que vão com eles todo o amor e companheirismo. Estamos gratos pelo trabalho feito até aqui. Agradeço o amor pelos médicos cubanos, finalizou.

Uma placa com uma homenagem e lembrança foi entregue para Alina. A vice-reitora da Ufes, Ethel Maciel, explicou que o programa teve muito sucesso e a homenagem veio pela forma de como o rompimento à cooperação entre Brasil e Cuba aconteceu.

Para além de qualquer questão ideológica ou partidária, nós temos que reconhecer o trabalho dedicado e humanitário com os capixabas. Os prejuízos vão ser muito grandes porque nós temos comunidades indígenas e no interior que têm desenvolvimento humano muito baixos que nunca receberam a consulta de um médico, então esses médicos chegaram lá, lamentou.

HOMENAGENS NO NORTE

Em Linhares, no Norte do Estado, também teve homenagens para médicos cubanos. No município cinco profissionais deixaram o programa Mais Médicos já nesta sexta-feira (23). Um café da manhã foi preparado na unidade de saúde do bairro Três Barras. No município existem 13 vagas para os médicos. Apenas 10 estavam ocupadas, sendo cinco por médicos cubanos.