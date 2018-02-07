Mais postos de gasolina em Jardim Camburi gera polêmica

Segundo o vereador Leonil, a ideia partiu dos próprios moradores e ficaria restrita às avenidas Gelu Vervloet dos Santos e Munir Hilal. Crédito: Arquivo | A Gazeta

Uma das emendas propostas para o novo Plano Diretor Urbano (PDU) de Vitória, que começou a ser avaliado pela Câmara Municipal nesta segunda-feira (05), dividiu a opinião de legisladores e de representantes das comunidades. É a sugestão feita pelo vereador Leonil de instalar mais postos de combustíveis no trecho da Avenida Dante Michelini que fica no bairro Jardim Camburi.

Segundo Leonil, a ideia partiu dos próprios moradores e ficaria restrita às avenidas Gelu Vervloet dos Santos e Munir Hilal. A demanda é confirmada pelo presidente da Associação de Moradores e Amigos de Jardim Camburi, Jair Teixeira Filho. Há tempos queremos que o motel que existe ali seja retirado, dando espaço para outra atividade, como os postos, explica.

No entanto, Enock Sampaio, que é presidente da Associação Comunitária do bairro e membro do Conselho do PDU, discorda: Essa proposta nunca foi discutida e não há uma demanda da comunidade nesse sentido, afirmou. Para o vice-presidente do Conselho Popular de Vitória, André Luis Alves, a proposta precisa de mais estudos, mas ainda assim não é o foco da região: Precisamos investir no turismo, argumenta.

O professor de Direito Caleb Salomão, que participou da primeira reunião sobre o PDU na Câmara, como representante da Faculdade de Direito de Vitória (FDV), lembra que a Agência Nacional de Petróleo (ANP) possui um estudo que calcula a necessidade de postos conforme a relação do número de carros e de pessoas que circulam nos locais. Ao invés de achismos, esse padrão deveria ser seguido. A discussão deve ser técnica, pondera.

Antes da votação do PDU, que foi adiada do dia 13 para 27 de março, três audiências públicas serão realizadas. A primeira já está marcada para 22 de fevereiro. Temos buscado o diálogo e a proximidade com a população das áreas afetadas, garante o presidente da Comissão de Políticas Urbanas, Davi Esmael.

MAIS PROPOSTAS

Por outro lado, outras duas emendas foram bem recebidas pelos participantes. A primeira delas, elaborada pela Federação do Comércio do Espírito Santo (Fecomércio), com o apoio do Conselho Popular de Vitória visa permitir a junção de lotes nas regiões de São Pedro e de Santo Antônio. Conhecida como remenbramento, essa ação havia sido proibida na minuta do PDU elaborada pela Prefeitura de Vitória, que foi encaminhada à Câmara.

Segundo o arquiteto e urbanista Antônio Chalube, que representa a Fecomércio no Conselho da PDU, tal proibição poderia impedir que pequenos negócios, como salões de beleza, mercearias, clínicas e supermercados fossem expandidos. É uma penalização dupla para a população, que já vive em áreas irregulares, não tem um bom atendimento de estrutura pública e não tem acesso aos serviços básicos como outras regiões têm, afirma.

Para o professor Caleb Salamão, uma alternativa que garantiria a expansão econômica local e ao mesmo tempo impediria que moradores fossem expulsos da região por conta da pressão de grandes empreendimentos seria permitir o remembramento, mas limitando o número de lotes ou da área a ser ocupada.

Já a outra proposta, também encabeçada pela Fecomércio visa derrubar a restrição criada nas vias Mizael Pedreira, Avenida Cesar Hilal, Reta da Penha, Leitão da Silva, Avenida Vitoria e Fernando Ferrari, nas quais certos imóveis deverão ter, no máximo, 7,5 metros de altura (o equivalente a dez andares). O objetivo da Prefeitura de Vitória é proteger a visada do topo dos morros da Gamela, do Guajuru e do Itapenambi.

Conforme defende Chalube, além de tais morros nunca terem sido priorizados em outros planos diretores desde a década de 1950, tal limitação impediria o desenvolvimento econômico dessas regiões, levando em consideração que mais de 60% do Produto Interno Bruto da cidade, segundo ele, é gerado pelo setor de hotelaria e comércio. Com Exceção da rua Mizael Pedreira da Silva, que já possui limitação de altura de 10 pavimentos no PDU atual, queremos que nas outras vias arteriais o limite de altura seja definido pelo coeficiente de aproveitamento do terreno. Queremos que prevaleça a regra geral, afirma ele.