Mais Médicos: Serra já tem 25 profissionais

"Quando o programa teve início, eu fiquei muito interessada e estou feliz com a oportunidade. No entanto, não sei se ficarei os três anos por causa da residência" Crédito: Fernando Madeira

Dos 29 médicos do Mais Médicos encaminhados pelo Ministério da Saúde para a Serra, 25 já se apresentaram no município. Destes, 19 começam a trabalhar hoje nas Unidades Básicas de Saúde (UBS). Os profissionais se reuniram ontem para conhecer uns aos outros e entender o funcionamento da cidade.

A ideia foi fazer uma ambientalização, apresentando a estrutura da Secretaria de Saúde e serviços ofertados, aponta a subsecretária de Saúde da Serra, Cristiane Stem. Ela acrescenta que o restante começará a trabalhar entre os dias 30 de novembro e 3 de dezembro.

Segundo a subsecretária, a maioria que irá ocupar as vagas é recém-formada. Os médicos irão atuar em 14 UBS: Barcelona, Barro Branco, Campinho da Serra, Eldorado, Porto Canoa, São Marcos, Vila Nova de Colares, Feu Rosa, Jacaraípe, Novo Horizonte, Serra Dourada e Itinerante, Nova Almeida e Vista da Serra.

OPORTUNIDADE

A médica Sabrina Fantin, de 25 anos, se formou em julho deste ano. Este será o primeiro emprego da jovem, que está animada para começar a trabalhar. Quando o programa teve início eu fiquei muito interessada e estou feliz com a oportunidade, diz.

No entanto, Sabrina ainda não sabe se ficará os três anos no programa, pois está aguardando o resultado da residência e, caso consiga passar, iria optar pela especialização. O sonho dela é ser cardiologista. O Mais Médicos garante um contrato de três anos que pode ser prorrogado para mais três.

O município despertou o interesse de pessoas de outros Estados: quatro são de Minas Gerais e duas do Rio de Janeiro. A médica Kamilla Cardoso, de 29 anos, mora atualmente no Rio de Janeiro. Surgiu a oportunidade e agarrei, eu gosto muito do Estado e tem meus pais para cuidar da minha filha na Serra. Espero contribuir com a saúde do município e preencher o vazio que os cubanos deixaram no coração da população.

A subsecretária acrescenta que, enquanto o quadro de médicos cubanos não estiver completo, continuará abrindo sete UBS no sábado, das 7 às 17 horas, para que o município consiga atender o mesmo número de pacientes na semana. Normalmente, aos sábados há o funcionamento de apenas três.