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Saúde

Mais Médicos: Serra já tem 25 profissionais

Ao todo, 29 serão encaminhados pelo programa do Ministério da Saúde à cidade

Publicado em 28 de Novembro de 2018 às 01:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 nov 2018 às 01:29
"Quando o programa teve início, eu fiquei muito interessada e estou feliz com a oportunidade. No entanto, não sei se ficarei os três anos por causa da residência" Crédito: Fernando Madeira
Dos 29 médicos do Mais Médicos encaminhados pelo Ministério da Saúde para a Serra, 25 já se apresentaram no município. Destes, 19 começam a trabalhar hoje nas Unidades Básicas de Saúde (UBS). Os profissionais se reuniram ontem para conhecer uns aos outros e entender o funcionamento da cidade.
A ideia foi fazer uma ambientalização, apresentando a estrutura da Secretaria de Saúde e serviços ofertados, aponta a subsecretária de Saúde da Serra, Cristiane Stem. Ela acrescenta que o restante começará a trabalhar entre os dias 30 de novembro e 3 de dezembro.
Segundo a subsecretária, a maioria que irá ocupar as vagas é recém-formada. Os médicos irão atuar em 14 UBS: Barcelona, Barro Branco, Campinho da Serra, Eldorado, Porto Canoa, São Marcos, Vila Nova de Colares, Feu Rosa, Jacaraípe, Novo Horizonte, Serra Dourada e Itinerante, Nova Almeida e Vista da Serra.
OPORTUNIDADE
A médica Sabrina Fantin, de 25 anos, se formou em julho deste ano. Este será o primeiro emprego da jovem, que está animada para começar a trabalhar. Quando o programa teve início eu fiquei muito interessada e estou feliz com a oportunidade, diz.
No entanto, Sabrina ainda não sabe se ficará os três anos no programa, pois está aguardando o resultado da residência e, caso consiga passar, iria optar pela especialização. O sonho dela é ser cardiologista. O Mais Médicos garante um contrato de três anos que pode ser prorrogado para mais três.
O município despertou o interesse de pessoas de outros Estados: quatro são de Minas Gerais e duas do Rio de Janeiro. A médica Kamilla Cardoso, de 29 anos, mora atualmente no Rio de Janeiro. Surgiu a oportunidade e agarrei, eu gosto muito do Estado e tem meus pais para cuidar da minha filha na Serra. Espero contribuir com a saúde do município e preencher o vazio que os cubanos deixaram no coração da população.
A subsecretária acrescenta que, enquanto o quadro de médicos cubanos não estiver completo, continuará abrindo sete UBS no sábado, das 7 às 17 horas, para que o município consiga atender o mesmo número de pacientes na semana. Normalmente, aos sábados há o funcionamento de apenas três.
Os profissionais têm até 14 de dezembro para se apresentarem no município escolhido. No Espírito Santo, 55 médicos já se apresentaram. Estão sendo ofertadas 213 vagas distribuídas em 47 cidades.

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