Mais Médicos: 91,6% dos profissionais se apresentam no Espírito Santo

Unidade Saúde Feu Rosa, na Serra, onde também há atuação do programa Crédito: Divulgação

O prazo para os médicos com registro no Brasil se apresentarem no município alocado para atuar no programa Mais Médicos foi prorrogado até terça-feira (18). No Espírito Santo, 91,6% dos profissionais já se apresentaram no município escolhido.

Os dados foram obtidos em levantamento com cada prefeitura dos municípios contemplados no edital do programa do governo federal. No total, estão destinadas 213 vagas em 47 municípios de Norte a Sul do Espírito Santo.

Nas 42 cidades que responderam a demanda, 187 médicos tinham se apresentando, representando 91,6% das vagas destinadas a esses municípios. Desse total, 177 médicos já começaram a trabalhar.

Em 29 municípios todos os médicos se apresentaram. Em Guarapari, por exemplo, as duas vagas foram preenchidas na última semana, após a saída dos médicos cubanos. Os atendimentos estão sendo realizados dentro da normalidade, sendo que algumas unidades trabalham com agenda aberta e outras com dias de agendamento, disse a prefeitura por meio de nota.

Quem já começou a trabalhar no programa do governo federal foi a médica Kamilla Cardoso, de 29 anos. Ela atua no município da Serra. A receptividade está ótima, os pacientes têm me recebido com muito carinho. Realizo 32 consultas por dia", disse.

A média estadual está mais alta que a nacional. No Brasil, até a última sexta-feira (14), 5.891 médicos compareceram ou iniciaram as atividades nas localidades, isso representa 70% das vagas preenchidas. O Programa recebeu 36.490 inscrições, preenchendo 98,7% das vagas, ou seja 8411 profissionais para as 8517 vagas disponibilizadas no edital que teve a inscrição encerrada no dia 7 de dezembro.

Desistência

No Espírito Santo, apesar de todas as vagas serem preenchidas, 17 médicos ainda não se apresentaram até a última sexta-feira nos municípios escolhidos para atuar. A maioria das cidades desta lista está no Norte do Estado: São Mateus, Aracruz, Vila Pavão, Pinheiros e Linhares. Em seguida vem os municípios do Sul: Alegre, Cachoeiro, Ibitirama, Marataízes. Também há dois do Noroeste, Itaguaçu, Conceição da Barra e Ecoporanga, e na Grande Vitória, a Serra.

Em alguns lugares, os médicos já informaram que desistiram da vaga, como em Itaguaçu e Conceição da Barra. Neste último, a Prefeitura Municipal de Conceição da Barra informou, por meio de nota, que o médico entrou em contato dizendo que optaria pela residência médica.

O ocorrido já foi informado ao programa e eles vão selecionar outro profissional. Não há nenhum tipo de fila ou demanda reprimida para atendimento. Na unidade que ainda está sem o profissional, a prefeitura está fazendo rodízio com um médico da equipe para dar vazão aos atendimentos, disse em nota.

Ministério da Saúde

O Ministério da Saúde informou que o prazo para quem tem CRM no Brasil se apresentar no município foi alterado para a terça-feira (18). Médicos brasileiros formados no exterior e estrangeiros que tenham interesse em participar no Mais Médicos também tiveram o prazo prorrogado. Eles podem enviar sua documentação ao Ministério da Saúde até domingo (16).

A partir do dia 20 de dezembro os médicos com registro no Brasil podem escolher municípios com vagas disponíveis. Caso não sejam todas preenchidas, a partir do dia 27 os médicos que tiverem a documentação validada poderão se inscrever nas vagas disponíveis.



