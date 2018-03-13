Mais de dois mil metros de rede proibida são retirados em Camburi

Dois mil metros de rede foram retirados do mar por equipes de fiscalização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Urbanos

Mais de dois mil metros de rede de malha fina foram encontrados e retirados da Praia de Camburi, em Vitória, na manhã de terça-feira (13). A fiscalização feita pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Urbanos (Semmam) foi intensificada após a Prefeitura Municipal de Vitória (PMV) ser notificada de que

Três redes do tipo 'emalhe' foram encontradas ao longo de toda a praia. A Semmam informou que o uso desse tipo de malha fina é proibido. Peixes de diversos tamanhos e até uma arraia estavam presos na rede. Os fiscais também evitaram que dois golfinhos que nadavam nas proximidades caíssem na malha.