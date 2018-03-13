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Pesca predatória

Mais de dois mil metros de rede proibida são retirados em Camburi

Três redes de malha fina foram encontradas ao longo de toda a praia. A prática é proibida por lei

Publicado em 13 de Março de 2018 às 19:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 mar 2018 às 19:15
Dois mil metros de rede foram retirados do mar por equipes de fiscalização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Urbanos Crédito: Reprodução SEMMAM | PMV
Mais de dois mil metros de rede de malha fina foram encontrados e retirados da Praia de Camburi, em Vitória, na manhã de terça-feira (13). A fiscalização feita pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Urbanos (Semmam) foi intensificada após a Prefeitura Municipal de Vitória (PMV) ser notificada de que pequenos peixes mortos em grande quantidade foram vistos no canal da Ponte da Passagem.
Três redes do tipo 'emalhe' foram encontradas ao longo de toda a praia. A Semmam informou que o uso desse tipo de malha fina é proibido. Peixes de diversos tamanhos e até uma arraia estavam presos na rede. Os fiscais também evitaram que dois golfinhos que nadavam nas proximidades caíssem na malha.
O coordenador de Monitoramento Costeiro e Ecossistemas, Paulo Pinheiros Rodrigues, destacou o perigo do uso das redes de longo alcance. "Um golfinho que se prende a esse tipo de rede fatalmente morre, pois as redes ficam submersas, prendendo esses animais no fundo e causando a morte por afogamento", informou.
É CRIME
A lei nº 9.077/17 diz que pescadores que forem flagrados pescando com qualquer tipo de rede na baía do Espírito Santo terá todo o material apreendido e pagará multas - que variam de R$ 700 a R$ 100 mil. Além disso, o pescador terá que responder um processo por crime ambiental e ainda poderá ser preso.
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