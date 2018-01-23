Mais de 40 mil motoristas tiveram a CNH suspensa no ES em 2017

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Mais de 40 mil motoristas perderam o direito de dirigir no ano passado, sendo 1.158 por embriaguez ao volante ou por se recusar a fazer o teste do bafômetro. A maioria foi por multas aplicadas em 2014/2015, aponta José Eduardo de Souza Oliveira, diretor de Habilitação e Veículos do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).

Do total de infratores punidos, 38.391 tiveram a carteira suspensa e deveriam entregar o documento ao Detran para cumprir a sanção que, desde novembro de 2016, tem período mínimo de seis meses de suspensão e pode chegar a dois anos.

O condutor pode ter a carteira suspensa por dois motivos: ou por atingir 20 pontos em 12 meses, ou por cometer infrações com previsão de suspensão direta, como dirigir sob efeito de álcool ou se recusar ao bafômetro, explica José Eduardo.

O diretor acrescenta que o prazo só começa a ser contado a partir do momento que o motorista entrega a habilitação. Ele tem 48 horas para fazer a devolução e, ao longo da suspensão, tem que se submeter a curso de reciclagem.

Caso não entregue e seja flagrado dirigindo, o infrator tem a carteira cassada. Neste caso, ele é obrigado a ficar dois anos sem dirigir e a fazer novos exames de trânsito para se habilitar novamente. No ano passado, 1.644 motoristas receberam essa punição.

COMO SABER SE MINHA CARTEIRA FOI SUSPENSA?

Para consultar se está com a CNH suspensa, o condutor pode acessar o site do Detran|ES e clicar na opção Condutores com CNH Suspensa, Cassada, Cancelada, no lado esquerdo da página principal ou acessar este link