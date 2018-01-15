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Ensino Médio

Mais de 37 mil alunos não conseguem vagas nas escolas que optaram

A situação tem gerado reclamação nos pais, que estão indo à Sedu buscar explicações
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jan 2018 às 17:52

Publicado em 15 de Janeiro de 2018 às 17:52

Mais de 37 mil estudantes não foram matriculados nas escolas em que optaram na pré-matrícula, realizada até o dia 21 de dezembro do ano passado. O número, da própria Secretaria Estadual de Educação (Sedu), representa 15% do total de pedidos de matrícula - de 250 mil. A situação tem gerado reclamação dos pais, que relatam que os filhos foram até matriculados em escolas fora do município de onde moram.
O aposentado Jorge Luís Vitorino, de 57 anos, foi procurar informações sobre o filho, de 14 anos, na sede da Sedu. Ele mora em Santo Antônio, em Vitória, e fez a opção por três escolas da Capital, mas o filho foi pré-matriculado no Bairro de Fátima, na Serra. "Transferiram meu filho para o município da Serra. Ele agora vai ter que usar terminal, dois coletivos para ir para a escola e vamos ter dificuldade com isso. Ele saiu do ensino fundamental e agora está indo para o primeiro ano, afirmou.
A dona de casa Erenilda Soares, de 45 anos, também fez a escolha por duas escolas, em Barcelona e Porto Canoa, na Serra, mas na lista divulgada a matrícula foi para a escola Aristóbulo Barbosa Leão, em Jardim Limoeiro. Eu não quero que a minha filha vá para lá. Eu achei uma falta de respeito da Sedu porque não deu atenção no que eu pedi. Então não precisa fazer a chamada escolar. O ponto de ônibus lá é horrível. As crianças são assaltadas, lamentou.
O resultado da pré-matrícula saiu na última sexta-feira (12). Os pais podiam escolher até cinco opções de escolas, mas obrigatoriamente três instituições no caso da Grande Vitória. Assista ao vídeo abaixo:
A subsecretária de planejamento e avaliação, Andressa Buss, explicou que nem todos são atendidos, já que em muitos casos os pais escolhem escolas muito demandadas e existem critérios para as escolhas. Entre eles proximidade e ter um irmão na escola. Nessa caso, a orientação, mesmo assim, é ir até a unidade para mostrar interesse pela vaga.
"Uma coisa é eu solicitar no sistema. Outra é ir à  escola e dizer que quer de fato a vaga. Pode acontecer de alguém não ir à unidade. A gente queria alocar todos onde querem, mas nem sempre dá e como o transporte público é gratuito na Grande Vitória para o ensino médio alguns alunos ficam mais distantes, afirmou.
Os pais têm até o dia 31 de janeiro para confirmar a vaga nas escolas escolhidas. Quem não conseguiu, a orientação é tentar a mudança para escolas mais próximas nos primeiros dias de aula, em fevereiro.

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