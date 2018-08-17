Mais de 300 bolsas de pesquisa disponíveis no ES

Um dos programas é o Nossa Bolsa, com vagas para mestrado Crédito: Divulgação/Unila

Mais de 300 bolsas serão oferecidas para incentivo à iniciação científica pelo Governo do Estado. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (17). No total são oito editais, com mais de R$ 19 milhões distribuídos entre eles.

Todos os oito editais com as informações de como submeter as propostas estarão disponíveis no site da Fapes até a próxima segunda-feira (20). O principal edital - com investimento de R$ 12 milhões - é o Programa de Excelência Acadêmica da Pós-Graduação Capixaba (Propex), que vai fornecer 130 bolsas, aproximadamente.

A pretensão é aumentar o nível de excelência de programas de pós-graduação nas universidades capixabas. Segundo o diretor-presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes), José Antônio Bof Buffon, hoje o Espírito Santo atinge apenas o nível 5 de excelência em programas de pós-graduação - mestrado, doutorado e pós-doutorado.

A escala vai de 3 a 7. O projeto visa levar alguns desses programas que estão no nível 5 para os patamares 6 e 7, fazendo com que os pesquisadores tenham mais chances e oportunidades de concorrer em programas federais de bolsas, como no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e na Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).

É difícil disputar recursos com todo o Brasil, já que o Espírito Santo não tem os maiores nível de excelência. Os programas federais que liberam bolsas não disponibilizam para todo mundo (com níveis 5, 4 e 3), só para 6 e 7. Pesquisador de nível 1 e 2 (os melhores) nós já temos muitos, mas os programas não atingimos ainda. É igual Champions League, com Real Madrid e Barcelona. Temos que entrar nesse grupo, explica Buffon.

De acordo com Buffon, cerca de R$ 12 milhões serão investidos só em programas de universidades como a Ufes que hoje têm programas e mestrado, doutorado e pós-doutorado no nível 5. Os recursos serão direcionados ao longo de cinco anos em infraestrutura, intercâmbio e em publicações de artigos em revistas internacionais.

Se você não está no nível de excelência, está fora do jogo. A Ufes cresceu muito a base, mas não fechou a pirâmide em cima. Nós somos o único Estado do centro-sul sem um programa nível 6. Todos do Nordeste tem. Precisamos acelerar nosso compasso. Cerca de seis programas serão atendidos, explicou.

NOSSA BOLSA COM MESTRADO

Uma outra novidade são as bolsas para mestrado do Nossa Bolsa, programa que hoje já atende quem quer fazer alguma graduação por meio do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Para participar é necessário ter participado do Nossa Bolsa na graduação e mesmo quem já esteja matriculado e um programa de mestrado pode participar.

No total são 45 oportunidades para o Nossa Bolsa, um investimento de pouco mais de R$ 1 milhão.

OS EDITAIS LANÇADOS PELO GOVERNO

Universal

O que é? Custeio, capital e bolsas de iniciação científica em projetos de pesquisa coordenadas por pesquisadores mestres ou doutores.

Quantas bolsas? A expectativa é de 100 bolsas ao todo, sendo todas de iniciação científica.

Valor investido? R$ 3 milhões

Bolsa Pesquisador Capixaba

O que é? Concessão de bolsas de produtividade em pesquisa para pesquisadores com titulação de doutor que atingirem os níveis 1 e 2 de Produtividade em Pesquisa (PQ) ou Produtividade em Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). É necessário ter título de doutor há, pelo menos, cinco anos.

Quantas bolsas? Previsão de 30 bolsas para pesquisadores.

Valor investido? R$ 864 mil

Taxa de pesquisa

O que é? Auxílio financeiro para contribuir no alcance de nível 1 (máximo) de pesquisa para pesquisadores com nível 2.

Quantas bolsas? Previsão de 20 bolsas para pesquisadores.

Valor investido? R$ 432 mil

Nit - Apoio financeiro aos núcleos de inovação tecnológica no Espírito Santo

O que é? Apoio financeiro à proteção de criações, ao licenciamento, à inovação e outras formas de transferência tecnológica do setor produtivo.

Quanto investido? R$ 200 mil

Rede Capixaba de Biotérios

O que é? Criação de rede visando a modernização dos biotérios de produção, manutenção e experimentação de roedores e coelhos já existentes em instituições para fins de pesquisa.

Quanto investido? R$ 700 mil

Gestão e competitividade

O que é? Seleção de projetos de pesquisa para formular políticas públicas voltadas para a área de inovação para gestão pública e competitividade das empresas capixabas, com temas como inteligência artificial, big data e Internet das Coisas.

Quanto investido? R$ 1,2 milhão

Nossa Bolsa - Mestrado

O que é? Concessão de bolsas de mestrado para alunos que concluíram a graduação por meio do programa Nossa Bolsa.

Quantas bolsas? Previstas 45 bolsas divididas ao longo de um ano.

Valor investido? R$ 1 milhão

Propex - Programa de Excelência Acadêmica da Pós-Graduação Capixaba

O que é? Apoio a programas de pós-graduação com conceito 5 a atingirem os níveis 6 e 7 (máximos) em um prazo de cinco anos.

Quantas bolsas? Número ainda não definido, mas previsão de 130 no total.