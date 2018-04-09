Mais de 21 mil flagrados mexendo no celular ao volante no ES

Motorista verifica celular enquanto está no volante; ato tornou-se infração em novembro de 2016 Crédito: Guilherme Ferrari - 15/08/2017

Dado que chama a atenção é o de uso de celular enquanto o condutor dirige ou manuseia o aparelho na direção. As 21.824 multas de 2017 mostram que alguns motoristas preferem se arriscar a tomar uma multa, sofrer ou causar um acidente de trânsito a ter que esperar o momento adequado para conferir as mensagens e notificações de redes sociais no celular.

O uso do aparelho, até 2016, tinha uma única infração específica no Código de Trânsito Brasileiro (CTB): dirigir utilizando-se de telefone celular, que resultou em 32.814 multas naquele ano.

Mas, em novembro de 2016, uma nova categoria foi criada para contemplar quem, na prática, o utilizava para mandar ou ler mensagens: dirigir veículo segurando/manuseando telefone celular.

Entendo que a tendência é de que as infrações vão passar a ser mais de manuseio, por passar e ler mensagem. Hoje ainda é pouco porque é recente. Mas em 2018 deve aumentar bastante, especular o diretor de Habilitação e Veículos do Detran-ES, José Eduardo de Souza Oliveira.

Ele cita que um estudo da Organização Mundial de Saúde (OMS) identificou que as possibilidades de acidente aumentam em 400% as chances de se envolver em um acidente.

A médica especialista em medicina do tráfego Rita Moura reforça o perigo. Ele multiplica o risco de acidente. E o fato de teclar no celular faz você direcionar seu olhar para o aparelho. Você não vai ver o que está acontecendo em volta. São tipos de acidentes equivalentes ao de quem bebe, afirma ela, que é diretora da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego (Abramet).

Segurar ou manusear telefone celular enquanto dirige é infração gravíssima pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB). É infração gravíssima, sujeita a multa de R$ 293,47 e perda de sete pontos na carteira de habilitação.

Bluetooth

E reforça que, apesar de não ser incomum no trânsito, o uso de celular via bluetooth também é proibido. Existem vários estudos que mostram que a sua concentração vai ficar focada na conversa de celular, afirma o diretor.

E por que esses dispositivos não são proibidos? É o mesmo caso dos carros que fazer mais de 200 quilômetros por hora. Se não podem, por que existem?, deixa o questionamento o diretor de habilitação do Detran.

Maioria dos infratores têm entre 25 e 35 anos

O perfil dos principais infratores de trânsito é o do adulto novo: tem entre 25 e 35 anos, segundo o diretor de Habilitação do Detran, José Eduardo de Souza Oliveira.

Ele diz que o perfil se repete ano a ano. Esse é período em que você se autoafirma. Quando você consegue a carteira, lá pelos 18 anos, ainda está inseguro e se controla mais. Mas com o tempo você fica mais autoconfiante, avalia o diretor de Habilitação e Veículos do Detran.

Ele acrescenta que o perfil masculino impera entre os infratores. As mulheres são mais prudentes.