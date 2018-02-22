Mais de 200 mães presas poderão deixar penitenciárias no ES

Uma das celas do Centro Prisional Feminino de Cariacica, onde grávidas e lactantes ficam Crédito: Divulgação/ Sejus

Mais de 200 mulheres presas no Espírito Santoterão o direito de ir para casa graças à decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que confirmou uma possibilidade já prevista no Código de Processo Penal: mulheres grávidas ou mães de crianças de até 12 anos que estejam cumprindo prisão preventiva poderão esperar o julgamento em prisão domiciliar.

Conforme levantamento da Defensoria Pública do Espírito Santo, havia 248 mães de crianças até 12 anos no sistema prisional até maio do ano passado, mês em que o pedido de habeas corpus coletivo chegou o STF. Já segundo a segundo a Secretaria de Estado de Justiça (Sejus), há dezoito gestantes e 12 mães de recém-nascidos na situação. Ao todo, há 1.107 mulheres no sistema prisional do Estado.

A Defensoria Pública vai fazer um novo levantamento este ano e entrar com pedido de habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado (TJES) com base na determinação do STF.

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A decisão do Supremo não vale para mulheres já condenadas e que cumprem pena ou que sejam acusadas de crimes de violência ou grave ameaça, mesmo que não tenham sido ainda julgadas. A decisão também não contempla quem cometeu crimes contra familiares ou em casos excepcionalíssimos, que deverão ser fundamentados pelo juiz que tomou a decisão.

A determinação é válida também para mães adolescentes em medida socioeducativa e para mães que tenham guarda de pessoas deficientes, independente da idade. Os tribunais estaduais e federais devem cumprir a decisão em até 60 dias.

Segundo o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que mantém o Cadastro Nacional de Presas Grávidas e Lactantes, há no país 622 mulheres presas grávidas ou mães de recém-nascidos. São 373 esperando um filho e 249 estão amamentando seu filho. Os dados são de janeiro de 2018.

HABEAS CORPUS

A decisão do STF é uma resposta a um pedido de habeas corpus coletivo em favor de presas grávidas e mães de crianças até 12 anos. Foram quatro votos a favor e um contra na 2ª Turma do STF.

O pedido foi apresentado por grupo de advogados da área de direitos humanos com apoio da Defensoria Pública da União (DPU). A ação foi relatada pelo ministro Ricardo Lewandowski.

Temos mais de dois mil pequenos brasileirinhos que estão atrás das grades com suas mãe, sofrendo indevidamente, contra o que dispõe a Constituição, as agruras do cárcere, defendeu Lewandowski em sua decisão. Ele foi seguido por Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Celso de Mello.

O ministro Edson Facchin discordou e defendeu a análise caso a caso dos interesses das crianças, sem revogação automática das prisões já decretadas.

A conversão da prisão preventiva em domiciliar não é automática, de acordo com o Código de Processo Penal. Ela é uma alternativa à prisão e é concedida por juízes de acordo o caso.

ANÁLISE

Por Roberta Ferraz, defensora pública

A decisão foi essencial para implementar um direito. A Lei de Execução Penal estabelece que, para pessoas que são presas provisórias, a regra é medida cautelar alternativa à prisão, que é a última e mais extrema medida. O Código de Processo Penal estabelece várias outras alternativas além da prisão, como a prisão domiciliar. Quando vamos ver as alegações (das decisões judiciais) geralmente são muito genéricas. O nosso sentimento é de que se analisassem realmente o caso concreto, seria impossível indeferir o pedido. Na maioria desses casos, as presas estão sendo enquadradas por crime de tráfico. Aí, quando vai ver, a quantidade de drogas é ínfima.