Mais de 100 enfrentam fila para regularizar o título em Cariacica

A menos de uma semana para regularizar, tirar ou transferir o título de eleitor, o Cartório Eleitoral em Itacibá, Cariacica, registrou uma fila enorme na manhã desta sexta-feira. Às 7 horas, duas horas antes do início do atendimento, mais de 100 pessoas já estavam na fila.

Em Itacibá, teve gente que chegou às 3h da madrugada. Foi o caso da psicanalista Inês Martins, que quis evitar ser atendida muito tarde. "Não sei se o atendimento está demorando, mas a fila está muito extensa. Tomei um café da manhã reforçado antes de vir", contou.

Quem também cegou cedo ao local foi o auxiliar de serviços gerais Américo Oliveira Santos. Ele acordou às 4h, e às 5h já estava na porta do Cartório em Itacibá. Ele disse que decidiu ir cedo porque mora ali perto e tem visto gente esperando horas na fila.

"O atendimento está demorando por causa da demanda. Então, vim mais cedo para não ficar muito agarrado", afirma.

CHUVA

Pela manhã choveu fraco. E aí, como conta o porteiro Marcos Mariano, quem está na fila fica debaixo da água se não levar guarda-chuva. "Não tem um local protegido aqui na calçada, mas a gente tem que dar um jeito para ficar".