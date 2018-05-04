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Eleições 2018

Mais de 100 enfrentam fila para regularizar o título em Cariacica

Em Itacibá, teve gente que chegou às 3 horas da madrugada

Publicado em 04 de Maio de 2018 às 13:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 mai 2018 às 13:02
A menos de uma semana para regularizar, tirar ou transferir o título de eleitor, o Cartório Eleitoral em Itacibá, Cariacica, registrou uma fila enorme na manhã desta sexta-feira. Às 7 horas, duas horas antes do início do atendimento, mais de 100 pessoas já estavam na fila. 
Em Itacibá, teve gente que chegou às 3h da madrugada. Foi o caso da psicanalista Inês Martins, que quis evitar ser atendida muito tarde. "Não sei se o atendimento está demorando, mas a fila está muito extensa. Tomei um café da manhã reforçado antes de vir", contou.
Quem também cegou cedo ao local foi o auxiliar de serviços gerais Américo Oliveira Santos. Ele acordou às 4h, e às 5h já estava na porta do Cartório em Itacibá. Ele disse que decidiu ir cedo porque mora ali perto e tem visto gente esperando horas na fila.
"O atendimento está demorando por causa da demanda. Então, vim mais cedo para não ficar muito agarrado", afirma.
CHUVA
Pela manhã choveu fraco. E aí, como conta o porteiro Marcos Mariano, quem está na fila fica debaixo da água se não levar guarda-chuva. "Não tem um local protegido aqui na calçada, mas a gente tem que dar um jeito para ficar".
Quem tiver que fazer o recadastramento biométrico ou atualizar alguma informação do título de eleitor, como a mudança de domicílio eleitoral e pagamento de multas, por exemplo, tem até o dia 9 de maio para procurar os cartórios eleitorais e se regularizar para participar das eleições deste ano. Este é o último prazo para fazer as atualizações ou até mesmo solicitar a emissão do primeiro título de eleitor.

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