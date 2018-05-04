Praia de Camburi está com sete pontos impróprios para banho Crédito: Arquivo - GZ

A chuva deu uma trégua no feriadão, mas dos dez pontos da praia de Camburi monitorados pela prefeitura, 7 não foram considerados apropriados para banho em um novo teste divulgado nesta quinta-feira (03).





São considerados próprios apenas os pontos 6 (avenida Dante Michelini - Esquina com a Rua Comissário Otávio Queiroz), 7 (esquina com a rua Eugenílio Ramos) e o 8 (150 metros antes do píer). O teste do dia 26 de abril indicava toda a praia como imprópria.

Your browser does not support the audio element. Mais da metade de Camburi segue imprópria para banho

No geral, a situação das praias da Capital melhorou, quando comparada com o resultado da semana passada, mas a maioria continua imprópria. Se antes, dos 26 pontos nas praias de Vitória que são monitorados pela Prefeitura, apenas quatro estavam próprios para banho, o teste desta quinta-feira mostra que 15 estão impróprios. A Curva da Jurema voltou a ficar liberada.