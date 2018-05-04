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Mais da metade de Camburi segue imprópria para banho

Dos dez pontos monitorados pela prefeitura, 7 não foram considerados apropriados para banho em um novo teste divulgado nesta quinta-feira (03).

Publicado em 04 de Maio de 2018 às 10:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 mai 2018 às 10:21
Praia de Camburi está com sete pontos impróprios para banho Crédito: Arquivo - GZ
A chuva deu uma trégua no feriadão, mas dos dez pontos da praia de Camburi monitorados pela prefeitura, 7 não foram considerados apropriados para banho em um novo teste divulgado nesta quinta-feira (03).
 
São considerados próprios apenas os pontos 6 (avenida Dante Michelini - Esquina com a Rua Comissário Otávio Queiroz), 7 (esquina com a rua Eugenílio Ramos) e o 8 (150 metros antes do píer). O teste do dia 26 de abril indicava toda a praia como imprópria.
Mais da metade de Camburi segue imprópria para banho
No geral, a situação das praias da Capital melhorou, quando comparada com o resultado da semana passada, mas a maioria continua imprópria. Se antes, dos 26 pontos nas praias de Vitória que são monitorados pela Prefeitura, apenas quatro estavam próprios para banho, o teste desta quinta-feira mostra que 15 estão impróprios. A Curva da Jurema voltou a ficar liberada.
 

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