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"Velhinhas"

Mais da metade das rodovias estaduais tem mais de 30 anos

Para tentar 'rejuvenescer' as estradas, o órgão busca um empréstimo junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (Bid)

Publicado em 16 de Novembro de 2018 às 23:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 nov 2018 às 23:39
De muletas, o aposentado Jair passa sufoco na ES 080. Além da falta de acostamento, há buracos enormes Crédito: Fernando Madeira
Mais da metade das rodovias estaduais do Estado foram pavimentadas há mais de 30 anos, segundo o Departamento de Estradas de Rodagem do Espírito Santo (DER). De acordo com o órgão, cerca de 1,9 mil dos 3,6 mil quilômetros da malha rodoviária estadual tem pelo menos três décadas.
A idade avançada das vias é sentida por moradores de diversas regiões do Estado. O aposentado Jair Manga, de 68 anos, mora há mais de 40 anos às margens da ES 080, em Cariacica. Ele diz que o asfalto no local sempre existiu, mas que nunca teve acostamento e, por isso, tem medo de trafegar pelo local. Mesmo de muleta, as vezes dou uma volta danada para passar por outro lugar porque aqui não tem segurança, diz.
Com as chuvas que atingiram o Estado na última semana, a situação por lá piorou. Grandes crateras se abriram na pista e os motoristas passaram a trafegar até pelas calçadas para evitar cair nos buracos.
LOCAIS CRÍTICOS
Para tentar rejuvenescer as estradas, o órgão busca um empréstimo junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (Bid). O Estado pleiteia R$ 146,4 milhões para a recuperação funcional dos locais considerados críticos. Identificamos 700 quilômetros que precisam de intervenção imediata, afirma o diretor-geral do DER, Gustavo Perin.
Nesses locais, será feita uma recuperação funcional, conhecida popularmente como recapeamento. A recuperação funcional não faz alterações estruturais como duplicação e acostamento, mas recupera a funcionalidade do asfalto e inclui ainda sinalização. Ela dá conforto a quem está dirigindo e deixa a rodovia mais segura, afirma o diretor-geral do DER.
O processo tramita atualmente em Brasília. É preciso que o Estado, que compete com outras unidades da federação, consiga convencer uma comissão da necessidade dos recursos. Uma vez aprovado pelo governo federal, a previsão é de que o empréstimo seja assinado no segundo semestre de 2019. As empresas selecionadas terão até um ano e meio para fazer as obras e serão responsáveis também pela manutenção durante cinco anos. Temos toda a possibilidade de conseguir captar esse recurso porque a economia do Estado tem uma boa nota, explica.
A idade das estradas estaduais Crédito: Editoria de Arte | Marcelo Franco
SUL E CAPARAÓ
Ainda de acordo com o DER, as estradas estaduais em pior estado se encontram na Região Sul do Estado, incluindo aquelas do Caparaó. O desenvolvimento do Estado começou por lá, então é nessa região que estão as estradas mais antigas, explica o diretor-geral. Ele acrescenta que, com o passar dos anos, a atividade econômica na região decaiu e, paralelamente, aumentou nas regiões Norte e Noroeste.
Na hora de alocar os recursos, que são limitados, se alocou na pavimentação das vias nas regiões acima do Rio Doce para ajudar no desenvolvimento econômico. Aí a parte Sul sofreu, diz.
Perin afirma que o boom de construção de estradas aconteceu nas décadas de 70 e 80, quando as grandes empresas chegaram ao Estado. Atualmente o DER considera que as pavimentações estão estabilizadas. A gente acredita que agora é o momento de voltarmos para cuidar da nossa malha, que já esta consolidada. Claro que ainda há demandas de pavimentar novas rodovias, mas é preciso fazer uma avaliação econômica: é viável implantar nova estrutura de pavimento? Haverá retorno econômico?, pondera.

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