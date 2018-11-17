Mais da metade das rodovias estaduais tem mais de 30 anos

De muletas, o aposentado Jair passa sufoco na ES 080. Além da falta de acostamento, há buracos enormes Crédito: Fernando Madeira

Mais da metade das rodovias estaduais do Estado foram pavimentadas há mais de 30 anos, segundo o Departamento de Estradas de Rodagem do Espírito Santo (DER). De acordo com o órgão, cerca de 1,9 mil dos 3,6 mil quilômetros da malha rodoviária estadual tem pelo menos três décadas.

A idade avançada das vias é sentida por moradores de diversas regiões do Estado. O aposentado Jair Manga, de 68 anos, mora há mais de 40 anos às margens da ES 080, em Cariacica. Ele diz que o asfalto no local sempre existiu, mas que nunca teve acostamento e, por isso, tem medo de trafegar pelo local. Mesmo de muleta, as vezes dou uma volta danada para passar por outro lugar porque aqui não tem segurança, diz.

Com as chuvas que atingiram o Estado na última semana, a situação por lá piorou. Grandes crateras se abriram na pista e os motoristas passaram a trafegar até pelas calçadas para evitar cair nos buracos.

LOCAIS CRÍTICOS

Para tentar rejuvenescer as estradas, o órgão busca um empréstimo junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (Bid). O Estado pleiteia R$ 146,4 milhões para a recuperação funcional dos locais considerados críticos. Identificamos 700 quilômetros que precisam de intervenção imediata, afirma o diretor-geral do DER, Gustavo Perin.

Nesses locais, será feita uma recuperação funcional, conhecida popularmente como recapeamento. A recuperação funcional não faz alterações estruturais como duplicação e acostamento, mas recupera a funcionalidade do asfalto e inclui ainda sinalização. Ela dá conforto a quem está dirigindo e deixa a rodovia mais segura, afirma o diretor-geral do DER.

O processo tramita atualmente em Brasília. É preciso que o Estado, que compete com outras unidades da federação, consiga convencer uma comissão da necessidade dos recursos. Uma vez aprovado pelo governo federal, a previsão é de que o empréstimo seja assinado no segundo semestre de 2019. As empresas selecionadas terão até um ano e meio para fazer as obras e serão responsáveis também pela manutenção durante cinco anos. Temos toda a possibilidade de conseguir captar esse recurso porque a economia do Estado tem uma boa nota, explica.

A idade das estradas estaduais Crédito: Editoria de Arte | Marcelo Franco

SUL E CAPARAÓ

Ainda de acordo com o DER, as estradas estaduais em pior estado se encontram na Região Sul do Estado, incluindo aquelas do Caparaó. O desenvolvimento do Estado começou por lá, então é nessa região que estão as estradas mais antigas, explica o diretor-geral. Ele acrescenta que, com o passar dos anos, a atividade econômica na região decaiu e, paralelamente, aumentou nas regiões Norte e Noroeste.

Na hora de alocar os recursos, que são limitados, se alocou na pavimentação das vias nas regiões acima do Rio Doce para ajudar no desenvolvimento econômico. Aí a parte Sul sofreu, diz.