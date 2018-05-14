Mais da metade da Praia de Camburi está imprópria para banho

Mais da metade da Praia de Camburi segue imprópria para banho. É o que indica o teste de balneabilidade divulgado pela Prefeitura de Vitória, que é válido até a próxima quinta-feira (17).

Dos 26 pontos monitorados pela Prefeitura na orla da cidade, apenas 10 são considerados adequados para banho. Na Praia de Camburi, dos nove pontos, só três estão próprios: no ponto da Avenida Dante Micheline, esquina com a Rua Comissário Otávio Queiroz; no ponto da esquina com a Rua Eugenílio Ramos; e no trecho 150 metros antes do píer.

Mais da metade da Praia de Camburi, em Vitória, está imprópria para banho Crédito: Fernando Madeira

A Capital ainda tem outros seis pontos impróprios para banho: na Praia do Canto, 80 metros depois do Iate Clube; na Ilha do Frade - Praia da direita e Praia das Castanheiras; na Ilha do Boi (Praia do Nenel); e na Enseada do Suá, embaixo da Terceira Ponte e ao lado da Capitania dos Portos.

Desde o final de abril, as praias da Capital enfrentam o problema da balneabilidade. No feriado de 1° de maio, toda a Praia de Camburi estava imprópria.

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