Maioria dos moradores de rua está sem casa há mais de dois anos no ES

José Antônio, de 61 anos, sobrevive ganhando algum dinheiro como flanelinha Crédito: Marcelo Prest

Sob marquises, nas calçadas, nos bancos das praças. Todos os dias, com chuva ou sol, nos deparamos com pessoas que tiveram que fazer da rua o seu lar. No Estado, estima-se que há 1,5 mil nessas condições, mas, embora estejam ao redor, nem sempre são vistos. Pesquisa inédita do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) que, entre outros objetivos, pretende acabar com essa invisibilidade, traça um perfil dessa parcela da população. Um dos dados que chamam a atenção é que mais da metade vive nas ruas há mais de dois anos.

O estudo, feito na Região Metropolitana da Grande Vitória  Fundão, Serra, Vitória, Cariacica, Viana, Vila Velha e Guarapari , ouviu 385 pessoas. Na pesquisa, foi considerado quem vivia na rua há pelo menos 15 dias, porém 72% já estavam há mais de seis meses, sendo que 52,5% superavam os dois anos nessas condições.

É o caso do flanelinha José Antônio Malta de Souza, de 61 anos, que há 15 mora nas ruas. Depois de ter trabalhado por duas décadas como soldador, a visão dele ficou prejudicada. Por não conseguir mais emprego, José Antônio fez das ruas da região de Itapoã, em Vila Velha, sua casa.

Minha vista é nebulosa. Eu fico esperando conseguir atendimento no SUS (Sistema Único de Saúde). Não consigo emprego, então eu vigio carro.

José Antônio contou que consegue em torno de R$ 20 a R$ 30 por dia trabalhando como flanelinha, mas ele também recolhe material reciclado. Com o dinheiro, compra comida e também, admite, cachaça e maconha.

Ele ainda se enquadra no perfil da pesquisa no quesito origem. A maioria dos entrevistados (43,1%) não nasceu no Espírito Santo. Toda a família dele é do Rio de Janeiro. O flanelinha veio para a Grande Vitória cuidar de um irmão, que morava em Aribiri, Vila Velha. Porém, o irmão já faleceu e José Antônio ficou sozinho.

MARCO ZERO

Até a realização dessa pesquisa, pouco se sabia sobre a população que vive nas ruas. Era uma escassez estatística sobre essas pessoas, mas para as quais é preciso dar atenção, formular políticas públicas específicas, aprimorar o que já é ofertado. Mas não podíamos trabalhar sem informação. Essa pesquisa é uma espécie de marco zero para ajudar a construir uma agenda com os municípios para essa população, destaca Gabriela Lacerda, diretora-presidente do IJSN.

Além de destacar o tempo em que essas pessoas vivem nas ruas, Gabriela Lacerda também aponta os motivos que levam muitas delas a viver nessas condições. Problemas familiares, álcool, drogas e desemprego as conduzem para uma rotina de desamparo, sem um teto.

Identificamos também uma série de vulnerabilidades na área de educação, saúde, emprego e renda. Quase metade já foi vítima de violência. Quando consolidamos essa pesquisa, queremos demonstrar que é preciso olhar mais para esse segmento da sociedade, ampliar nossos serviços, argumenta a presidente do Instituto Jones.

Gabriela Lacerda acrescenta que a população que vive nas ruas também convive com o preconceito e a falta de oportunidades. Com a pesquisa, que foi feita com o apoio do movimento nacional de população de rua, ela espera que seja possível ao poder público compreender as demandas do grupo e, assim, construir propostas mais assertivas.

"SERVIÇO DE ABORDAGEM É DIÁRIO"

Prefeituras da Grande Vitória têm adotado como estratégia para a população vivendo nas ruas o serviço de abordagem, o abrigamento e também o encaminhamento para centros de atenção a esse público.

O trabalho de abordagem de rua é diário e realizado por equipe do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas). Os assistentes sociais realizam tentativas de reintegração familiar das pessoas que vivem nas ruas. A eles é oferecida a rede de serviços, porém nada é impositivo. No Creas, eles são encaminhados a serviços de saúde, orientações sobre benefícios sociais, kit de higiene bucal, distribuição de preservativo ou encaminhamento ao abrigo, afirma, em nota, a assessoria da Prefeitura de Cariacica.

Para Fernanda Dias, secretária de Assistência Social da Serra, a política para população que mora nas ruas é bastante complexa. Necessita de vários atores, que vão além das políticas públicas que temos  assistência, educação, saúde. Também exige o envolvimento da sociedade porque, por mais que a gente faça um trabalho de reinserção, se eles não tiverem uma oportunidade de emprego, por exemplo, acabam voltando para a rua, avalia.

Em Vitória, a secretária de Assistência Social Iohana Kroehling diz que o programa Escola da Vida desenvolve várias ações para reinserção das pessoas que vive nas ruas tanto no mercado de trabalho quanto em suas famílias. Buscamos a ressocialização para que possam superar essa situação, mas isso vem de um desejo individual, é um processo de construção e há momentos em que eles não aceitam, observa.

O Estado, por sua vez, tem duas frentes de atuação que se fortalecem a partir da pesquisa do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN). Uma, na Secretaria de Direitos Humanos, cujo Centro de Referência agora passa a atender também a população que vive nas ruas em programas como o Provive, de valorização da vida.

Outra é por meio da Secretaria de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (Setades) que, em parceria com os municípios  executores das ações , pretende padronizar um protocolo para melhorar o atendimento.

A proposta é qualificar a oferta do serviço e garantir esse atendimento intersetorial. Fazer o acolhimento e conectar com a saúde, direitos humanos, educação, trabalho. Porque o abrigamento é necessário em muitos casos, mas não é a melhor solução, sobretudo o de longa permanência. Queremos dar autonomia a esse cidadão, conclui a secretária Andrezza Rosalém.

MAIS DADOS

PESQUISA

Foram realizadas 385 entrevistas na Região Metropolitana da Grande Vitória, em julho de 2017.

PERFIL

A maioria (43,1%) não nasceu no Espírito Santo; 37,1% eram da Região Metropolitana; 11,7% nasceram em outros municípios capixabas; e havia ainda 0,8% de estrangeiros. A faixa etária entre 30 e 39 anos é a que concentra a maior parte dos moradores (37,4%). Há mais pessoas do sexo masculino (81,6%) do que do feminino nas ruas.

EDUCAÇÃO

Dos entrevistados, 75,1% sabem ler e escrever. A maioria interrompeu os estudos entre 6 e 17 anos.

Além da escola, 42,1% tiveram acesso a outra forma de conhecimento, como qualificação profissional e até inglês.

Entre os moradores de rua, havia pessoas com nível superior, mas 65,5% tinham apenas o fundamental (parte incompleto).

TRABALHO

79,5% têm uma profissão, dos quais 19,5% são da construção civil.

TRAJETÓRIA

72% dos moradores estão há mais de seis meses nas ruas, sendo que 52,5% já superavam os dois anos nessa situação.