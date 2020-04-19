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Raio-X do coronavírus

Maioria dos infectados por Covid-19 no ES tem entre 20 e 40 anos

Mulheres representam 55% dos casos confirmados contra 45% dos homens. A análise do perfil de capixabas contaminados foi feita com base nos dados da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 abr 2020 às 17:39

Publicado em 19 de Abril de 2020 às 17:39

Coronavírus
Ainda não há vacina ou medicamento eficaz contra o coronavírus que provoca da Covid-19 Crédito: Tumisu | Pixabay
Maioria dos infectados por Covid-19 no ES tem entre 20 e 40 anos
Um levantamento do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) definiu o perfil das pessoas infectadas pelo novo coronavírus no Estado. A análise foi feita com base nos dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa)
De acordo com o diretor-presidente do IJSN, Pablo Lira, as mulheres representam 55% dos casos confirmados contra 45% dos homens. A maior parte das vítimas tem entre 20 e 40 anos (43%). Os dados eram referentes a uma análise realizada na última segunda-feira (13).
Do restante, 37% dos pacientes têm entre 40 e 60 anos, outros 12% ocupam a faixa etária entre 60 e 80 anos, acima de 60 anos (5%) e abaixo de 20 anos (3%). Com 1.168 casos registrados no Espírito Santo, o vírus provocou a morte de 33 pessoas até domingo (19).
Em uma análise de 17 pacientes que não resistiram aos sintomas, e tiveram informações sobre o quadro clínico divulgadas pela Sesa, foi possível identificar que 94% apresentavam ao menos um fator de risco, quando o indivíduo é portador de uma comorbidade capaz de agravar a doença.
Desse total, nove eram idosos, três apresentavam quadro de obesidade, dois deles eram obesos e tinham hipertensão, um paciente era idoso e hipertenso, outro era cardiopata e obeso e somente um deles não apresentava qualquer fator de risco.
O médico infectologista Lauro Ferreira esclarece que cardiopatia, diabetes e doenças pulmonares são os fatores de risco que mais apresentam gravidade no caso de infecção pelo coronavírus.Esses dados são estudados em todo o mundo. As pessoas que adoecem e morrem são aquelas que têm algum fator de risco. Sendo assim, são as mais vulneráveis, enfatizou o médico.

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