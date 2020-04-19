Ainda não há vacina ou medicamento eficaz contra o coronavírus que provoca da Covid-19 Crédito: Tumisu | Pixabay

Your browser does not support the audio element. Maioria dos infectados por Covid-19 no ES tem entre 20 e 40 anos

De acordo com o diretor-presidente do IJSN, Pablo Lira, as mulheres representam 55% dos casos confirmados contra 45% dos homens. A maior parte das vítimas tem entre 20 e 40 anos (43%). Os dados eram referentes a uma análise realizada na última segunda-feira (13).

Do restante, 37% dos pacientes têm entre 40 e 60 anos, outros 12% ocupam a faixa etária entre 60 e 80 anos, acima de 60 anos (5%) e abaixo de 20 anos (3%). Com 1.168 casos registrados no Espírito Santo, o vírus provocou a morte de 33 pessoas até domingo (19).

Desse total, nove eram idosos, três apresentavam quadro de obesidade, dois deles eram obesos e tinham hipertensão, um paciente era idoso e hipertenso, outro era cardiopata e obeso e somente um deles não apresentava qualquer fator de risco.