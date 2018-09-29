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Balneabilidade

Maioria das praias de Vitória e Vila Velha estão próprias para banho

Dos 40 pontos avaliados nas duas cidades, 11 estão impróprios para banho
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 set 2018 às 21:16

Publicado em 28 de Setembro de 2018 às 21:16

Quatros pontos estão impróprios para banho em Vila Velha Crédito: Felix Falcão | PMVV
Com a virada da estação e chegada da Primavera, as praias do Espírito Santo voltaram a ficar lotadas por conta do calorão. No entanto, nem todo local é seguro e próprio para dar um "tchibum".
A Prefeitura de Vitória informou que 19 pontos estão liberados para o banho de mar. Uma das exceções é o Canal de Camburi, que está interditado, assim como o Canal da Passagem, em Jardim da Penha, a Praia de Santo Antônio e em Jesus de Nazareth.
Impróprios, estão: a Praia da Enseada do Suá, ao lado da Capitania dos Portos; a Praia do Meio, embaixo da Terceira Ponte e Praia do Canto, 80 metros antes da ponte da Ilha do Frade. Ao todo são 4 pontos interditados e 3 impróprios. Toda a extensão da praia de Santa Helena está liberada, incluindo a Curva da Jurema. Outras boas opções são a Ilha do Frade (todos os pontos) e a Ilha do Boi (Praia Grande e Direita).
VEJA MAPA
Em Vitória, 3 locais estão impróprios para banho e 4 praias interditadas Crédito: Reprodução | Prefeitura de Vitória
VILA VELHA
A Prefeitura de Vila Velha também divulgou nesta sexta-feira (28), por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), o novo resultado de balneabilidade da cidade, que mostra que, dos 14 pontos monitorados no município, quatro encontram-se impróprios para banho.
Os pontos são: Ponta da Fruta I, em frente à pracinha, a praia da Barrinha, próximo à foz do Rio Jucu, a do Ribeiro, na Praia da Costa, e a Prainha, no Sítio Histórico. Na última segunda-feira (24), a prefeitura divulgou um mapa de balneabilidade em que apenas três pontos foram fixados - Ponta da Fruta I, o ponto de nº 5, ainda estava própria para banho.
VEJA MAPA
São monitorados 14 pontos no município Crédito: Reprodução | PMVV

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